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“Yozgat’ta tanıtıyoruz”

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Mahmut Açıkgöz, Zafer Partisi’ni Yozgat’ta tanıttıklarını söyledi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
“Yozgat’ta tanıtıyoruz”

Konu ile ilgili basın açıklamasında bulunan İl Başkanı Mahmut Açıkgöz, Cumhuriyet Meydanı’na açtıkları stant ile üye kayıtlarına devam ettiklerini belirtti.
Açıkgöz açıklamasında, “Yozgat il başkanlığı olarak bu ilk çalışmamız. Bu çalışma ile sahaya indik ve Zafer Partisi’ni Yozgat’ta tanıtıyoruz. Tüm partilerden vatandaşlarımız partimize teveccüh gösteriyor. Bugün burada açtığımız standımız ile üye kayıtlarını sürdürüyoruz. Üye kayıtlarımız internet üzerinden de devam ediyor.
Genel Başkanımız Sayın Profesör Dr. Ümit Özdağ, mülteci sorununu temel problem olarak görüyor. Ancak tarım, ekonomi ve diğer alanlarda da çözüm önerilerimiz var. 4 ilçemizde teşkilatımızı tamamladık. İl kongresine kadar kalan ilçelerimizde de teşkilatlanmalarımızı tamamlayacağız.” ifadelerine yer verdi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.11.2022 13:22
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