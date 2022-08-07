Yozgat’ta Karadeniz esintisi

Sevilen sanatçı grup, zaman zaman bazı şarkılarını Yozgatlı hayranları ile birlikte söyledi. Grup Patika Karadeniz ezgileri ile Yozgatlıları coşturdu. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev sahnede ilk olarak Karadenizli müzik grubu Grup Patika sahne aldı. Konser alanını dolduran kalabalık, Grup solisti Tolga Köseoğlu’nun seslendirmiş olduğu Karadeniz şarkılarına eşlik etti. Karadeniz yöresine ait havaların ve türkülerin seslendirildiği programda, Yozgatlı vatandaşlar kemençe ve tulum eşliğinde oyunlar oynadı.

»Sema Nur Koçaker