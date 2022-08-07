Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25

Yozgat’ta Karadeniz esintisi

Cumhuriyet Meydanını hınca hınç dolduran Yozgatlılar Grup Patika’nın şarkıları ile unutulmaz bir akşam yaşadı.

07 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Yozgat’ta Karadeniz esintisi

Sevilen sanatçı grup, zaman zaman bazı şarkılarını Yozgatlı hayranları ile birlikte söyledi. Grup Patika Karadeniz ezgileri ile Yozgatlıları coşturdu. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev sahnede ilk olarak Karadenizli müzik grubu Grup Patika sahne aldı. Konser alanını dolduran kalabalık, Grup solisti Tolga Köseoğlu’nun seslendirmiş olduğu Karadeniz şarkılarına eşlik etti. Karadeniz yöresine ait havaların ve türkülerin seslendirildiği programda, Yozgatlı vatandaşlar kemençe ve tulum eşliğinde oyunlar oynadı. 
»Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Yozgatta Karadeniz Esintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘işçilerimizin yanındayız’
‘işçilerimizin yanındayız’
Hayatını kaybetti
Hayatını kaybetti
Memurlar köy okulunu onardı
Memurlar köy okulunu onardı
Başer’den Öğretmenevi müjdesi
Başer’den Öğretmenevi müjdesi
Coşkulu festival
Coşkulu festival
Yenifakılı’ya ziyaret
Yenifakılı’ya ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim