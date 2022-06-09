Yozgat’ta bir ilk

»Baştarafı 1'de Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Karadağ ise Yozgat’ın kültürünü, zenginliklerini tanıtmak için Bozok Film Festivalini düzenlediklerini belirtti. Profesyonel diyebilecekleri düzeyde hakemler ile bu festivalimizi yapacaklarına vurgu yapan Karadağ, Uluslararası boyutu olan diğer film festivalleri neyse Bozok Film Festivalinin de o düzeyde olacağını sözlerine ekledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Bu ilk bir proje ve bu ilk proje de bize nasip oldu. Bozok Film festivalinin asıl amacı, Yozgat’taki sanat çevresi ile Türkiye’deki sanat çevresi, dünyadaki sanat çevresini Yozgat ile buluşturabilmek. Yozgat’ın tarihi mekanlarını turistlik yerlerini, doğal güzelliklerini, yöresel yiyeceklerini tanıtmak ve bu bağlamda da Yozgat’ın tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz. Şehrimize gelen misafirlerimizi hem halkımız ile hem de üniversite gençliği ile buluşturmak istiyoruz. Onların ufuklarında yeni bir pencere ve sayfa açmayı amaçlıyoruz’’ diye konuştu.

VALİ POLAT’TAN BİRLİK VURGUSU

Yozgat Valisi Ziya Polat Bozok Film Festivali imza töreninde yaptığı konuşmada Valilik, Belediye ve Üniversite ile birlik içerisinde çalıştıklarının vurgusunu yaptı. Vali Polat, amaçlarının hep aynı olduğunu, bu amaca yürürken de özellikle Yozgat’ın yarınlarına dokunacak projelerde belediye ve rektörlük ile beraber olmayı kendilerine şiar edindiklerini söyledi. Yozgat’a yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda rakip olmadıklarını, bu şehre ivme kazandıracak üç tane kurum olduklarını vurgulayan Vali Polat, ‘’Onun için her daim bir olduk ve bir olmaya da devam edeceğiz. Maddi anlam çok önemli değil, biz maddi anlamı bir yerden buluruz. Biz Yozgat algısının, Yozgat’ın güzelliklerinin sadece hemşehrimize değil, Türkiye’ye, dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Film festivallerinin de bunda çok büyük bir önemi olduğunu yapan illerden görmüş bulunuyoruz. Şuanda birçok il festival için bakanlıkta sırada bekliyor. Buraya gelecek jürilerimiz olacak, misafirlerimiz olacak, tanıtımlar olacak’’ dedi. »İhsan Çelikkaya