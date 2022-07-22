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Yozgat’ta bir dizi ziyaret

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve MKYK Üyesi Kadir Ali Çelik, Yozgat’ta bir dizi ziyarette bulundu. 

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Yozgat’ta bir dizi ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret eden Çelik, İl Gençlik Kolları Haftalık Olağan İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. 
“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!”
Yapılan Haftalık Olağan İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantısı ile ilgili İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Haftalık Olağan İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantımızı İl Koordinatörümüz, MKYK Üyemiz Kadir Ali Çelik Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Başkanı Yusuf Başer’i ziyaret eden Çelik’e, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve partililer eşlik etti.
MKYK üyesi Çelik’i makamında ağırlayan İl Başkanı Yusuf Başer, “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi, İç Anadolu Bölgesi Koordinatörü Sayın Kadir Ali Çelik'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” diye konuştu. 
Celal Köse ziyaret ile ilgili, “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve MKYK Üyesi Kadir Ali Çelik, Yozgat Gençlik Kolları Başkanımız Yaşar Taşdemir ve Gençlik Kolları üyesi kardeşlerimiz belediyemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. 
Kıymetli heyetimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. 
»Haber Merkezi

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