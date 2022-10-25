Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.977,51
ALTIN
987,36
DOLAR
18,62
STERLİN
21,16
EURO
18,46

Yozgat’ta bir dizi ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

25 Ekim 2022 Salı 02:43
Yozgat’ta bir dizi ziyaret


Kentte ilk olarak Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belde Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezine geçerek, 4 gün önce vefat eden İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli İbrahim Özel'in yakınlarına taziyede bulundu.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin'i ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından Kılıçdaroğlu, bir otelde STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu.
Basın kapalı gerçekleştirilen ziyaretler ve toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Yozgat'tan ayrıldı. »AA

Anahtar Kelimeler:
Yozgatta Bir Dizi Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Projenin Yozgat programı
Projenin Yozgat programı
Toplantı yapıldı
Toplantı yapıldı
Eğitim toplantısı
Eğitim toplantısı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Koç’tan davet
Koç’tan davet
Çarpışma sonucu 5 i yaralı
Çarpışma sonucu 5 i yaralı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim