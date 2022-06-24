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Yozgatspor yıkılmaz

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor kulüp tesislerine yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Yozgatspor yıkılmaz

20 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yapılan saldırı sonucunda tesisin giriş kapısı ile giriş katındaki pencerelerin kırılarak sökülmüştü. Saldırı sonrası kulüp önünde yapılan açıklamanın ardından Başkan Arslan, sosyal medya üzerinde güncel açıklama yaptı.
‘FIRSAT VERMEYECEĞİZ’
Şehrin çocuklarını birbirine düşman etmeye çalışmasına, arada düşmanlıklar oluşturmasına fırsat vermeyeceklerini belirten Arslan, “ Huzur Şehri Yozgat’ımızda birilerinin devlet gücünün de ardına sığınarak ve birleştirici olması gereken spor üzerinden huzuru bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Birileri bu sorumluluktan uzak olsa da, bizler kendimizi birlik, beraberlik ve kardeşliği muhafaza etme noktasında sorumlu hissediyoruz ve hissetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
‘SORUMLULUĞUN 
GEREĞİNİ YERİNE 
GETİRMEKTELER’
Devlet aklı ve yetkilileri de duruma müdahil olmuş sorumluluğun gereğini yerine getirmekte olduklarını vurgulayan Arslan, “Bu aleni hukuksuzluğa müsaide etmeyecektir. Zira bu şehrin her şeyden önce huzura ihtiyacı vardır. Zira bu şehir bizimdir ve hiç birimizin şehrin insanlarının arasına kin, nefret, düşmanlık, kavga tohumları ekmeye hakkı yoktur. Hukuk herkes için vardır ve bir gün mutlaka hukuksuzluk yapanlara da lazım olacaktır. Millet hafızası kimilerini iyilikleriyle kimilerini de kötülükleri ile anacaktır” ifadelerini kullandı.
‘MÜCADELE ETMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ’
Önemli olan hangi tarafta durulması gerektiği olduğunu ifade eden Arslan, “ Bizler şartlar ne olursa olsun iyilikten yana olmaya, bu yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün güçten korkup zorbalıklara ses çıkarmayanların sığınağı da bir gün mutlaka hukuk ve iyilik olacaktır. Değerli Yozgatspor taraftarları ve sağduyulu Yozgatlı hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Her şeyin cevabı hukuk çerçevesinde ve yeşil sahalarda verilecektir. Biz varken sizler varken Yozgatspor yıkılmaz” dedi.
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Yıkılmaz
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