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“Yozgatlının olmadığı miting”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, 13 Ağustos Cumartesi günü Yozgat’ta gerçekleşen Deva Partisi mitingi ile ilgili açıklamada bulundu. 

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
“Yozgatlının olmadığı miting”

İl Başkanı Irgatoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz Cumartesi Günü Yozgat’ta gerçekleşen fakat Yozgatlının olmadığı Deva Partisi mitinginde Ali Babacan’ın tutarsız ve kifayetsiz açıklamaları, her fırsatta saygıdeğer Genel Başkanımıza çamur atan vicdansız ve edepsizce saldırıları dolayısıyla hatırlatmak isteriz ki; Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve her zaman arkasında dimdik duran teşkilatları hiçbir zaman şiddetten yana olmamıştır.
Yakın tarihimize baktığımız zaman kimlerin şiddetten yana olduğu aşikârdır. Şiddet denildiği zaman büyük Türk milletinin aklına HDP, PKK, FETÖ ve onun ideolojik genleri gereğiyle CHP ve sokak hareketleri geliyor.
Şimdi Yozgatlı hemşehrilerimiz adına Babacan’a soruyoruz; sükûnet ve süret-i haktan görünüyorsunuz da sokak hareketlerinin, şiddet eylemlerinin ve terörün merkezindeki CHP ve HDP’ye neden yamaklık ediyorsunuz? Niçin bunların himaye ettiği PKK ve FETÖ’ye yalakalık peşindesiniz?
Devası derdine yetmeyenler partimizi şiddetle bir gösterirken 6’lı masa ve gizli ayakları PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine şirinlik taslaması düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır.” 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlının Olmadığı Miting
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