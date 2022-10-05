Yozgatlılardan ziyaret

Heyet son olarak Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fatih Altun’u ziyaret etti. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, yönetim kurulu üyeleri, Koray Can, Ersan Dağdeviren, Dursun Açıkyürek, Emrullah Doğan ile Yenifakılılar Dernek Başkanı Cengaver Dağ, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fatih Altun’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, Türkiye genelindeki köklü ve saygın bir yere sahip olan Erciyes Üniversitesinde gerek öğrenci, gerek akademik personel ve gerekse de diğer görev yapan kişiler içerisinde çok sayıda Yozgatlı olduğunu hatırlattı. Altun, “Bizler önümüzdeki süreçte, hem sizler hem de üniversite çatısı altındaki Yozgatlı hemşehrilerimizle bir arada olabilmeyi arzu ediyoruz. Sizlerin de bu konuda bizlere önayak olacağınızı biliyoruz. Daha önceki dekanlık döneminizden sizleri tanıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi noktalara geleceğinden şüphemiz yok.” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, İç Anadolu Bölgesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) olarak sadece Kayseri değil, diğer illerden öğrenciler ve vatandaşlarla, güzel hizmetler yapmak suretiyle şehri zenginleştirmeye gayret ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Altun, “Sizin faaliyetlerinizi de takip ediyorum. Önceden gelen yöneticiliğimizin bize sağlayacağı kurumsal hafıza, avantajlarıyla da, geçmiş dönemdeki üniversite rektörlerine de tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kurumsal adımlar atmışlar. Bu adımlarla üniversitemiz hep yukarlara tırmanmış. Tabi ki bizimde hedefimizin bu çizgiyi devam ettirmek. Bunları yaparken bilim teknoloji, akademisyenlerin özlük hakları, öğrencilerin varsa ihtiyaçları bunlara yardımcı olmak. Önemli bir değerimiz olarak nasıl katkılar sağlarız. Bunları planlamak. Çünkü onlar yetiştiği zaman bizim kurumuzu temsil eden ve üniversitemizi daha ileriye gitmesi konusunda en önemli kaynaklarımızdır. Biz bunları yaparken sadece öğrenci ve AR-GE odaklı değil, toplumsal hizmet odaklıyız. Çünkü hastanemizin ortaya koyduğu performansı belli. Bunları birlikte daha ileriye çekmek. Bunları yaparken de sizleri gerçekten önemli paydaşlarımız olarak nasıl değerlendiriyoruz. Birlikte istişareler ve değerlendirmeler yapacağız. Birleştirici olmak istiyoruz. Bu konularda da umarım güzel bir çalışma dönemi geçiririz. Alnımız açık bir şekilde kampüsümüzde gezebiliyorsak, hocalarımız öğrencilerimiz gülerek bizlere teşekkür edebiliyorsa, bizlerin hedefi de bu doğrultudadır. Yükümüz ağır biliyorum ama şikâyetimiz yok.” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi’nin Anadolu’da birçok üniversitenin gelişimine katkı sağladığının da altını çizen Altun, “Yozgat Bozok Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesi’nin gelişmesine destek oldu. Hatta merkezde Kayseri Üniversitesi de bizlerden ayrıldı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu yük ve sorumluluğu biliyoruz. Güzel beklentiler var. Bu görevin sonunda da bu beklentilere cevap vermiş olmak inşallah bizlere kısmet olur” şeklinde konuştu.

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