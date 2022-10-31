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Yozgatlılardan Yıldız’a ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldız’ı ziyaret etti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Yozgatlılardan Yıldız’a ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan’ın, KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldız’ı ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri Murat Gencer, Koray Can, Ersan Dağdeviren’de yer aldı.
Ziyarette konuşan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Çağan, Kocasinan Belediyesindeki başarılı çalışma döneminin ardından bugünde KEPSAŞ gibi önemli bir kurumun yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Bekir Yıldız’a kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti. Federasyon olarak önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmalara ilişkin başkan Bekir Yıldız’ın fikirlerini almak adına bu ziyareti yaptıklarını kaydeden Çağan, “Bizler 2021 yılında Kayseri’de seçilerek göreve geldik. Şehrimiz için Yozgat için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her iki kadim şehri araştırmadan ötekileştirmeden, birbirinden ayrı tutmadan, çünkü geçmişe baktığımız zaman iç içe olan bir yapı var bunu da devam ettirmenin gayreti içerisinde olacağız. Biz Kayseri’de yaşayan çok sayıda Yozgatlı olması dolayısıyla bu görevi üstlendik. Kayseri’de birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Yöresel kültürel faaliyetler yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutan bazı gelenekleri devam ettiriyoruz. Genç kardeşlerimize yönelikte çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonraki süreçte te sizlerin bizlere bir tavsiyesi olursa da yapacağımızı belirtmek istiyoruz. Şehrimizin ‘Bekir Abisi’ olarak bizleri kabul ettiniz. Bundan sonraki organizasyonlarda sizleri de aramızda görmek isteriz.” dedi.
KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldız, Kayseri şehrinde Yozgatlı nüfusunun oldukça fazla olduğunun altını çizerek bunların sebeplerinin başında da kültürlerinin çok yakın olmasının geldiğini kaydetti. Yozgat, Kayseri, Sivas, Çorum, Konya, Erzurum, Kırşehir de Selçuklu eserlerini görmenin mümkün olacağını kaydeden Yıldız, “Geçmişten bugünlere gelen bir uhuvvet var. Bu uhuvvetin bozulmadan devam etmesi, insanların uyum içerisinde yaşamaları, huzur içerisinde yaşamaları, rızıklarını helalinden temin etmeleri son derece önemli. O nedenle sizlerin girişimlerini takdir ve takip ediyorum. Allah kolaylık versin.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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Yozgatlılardan Yıldıza Ziyaret
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