Yozgatlılar Federasyonu’ndan ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş’i oda merkezinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan’ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri, Koray Can, Ersan Dağdeviren, Yusuf Korkmazyürek ve Dursun Açıkyürek ile Yenifakılılar Dernek Başkanı Cengaver Dağ katıldı.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Çağan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, “Bu işler kolay işler değil. Bir federasyonun başkanı olmak, öncülük yapmak kolay değil. Öncelikle Deniz beye görevinde başarılar dilerim. Kayseri’de Yozgatlı çok. Ben de Yozgatlı sayılırım. Bu işleri yaparken işimizden, eşimizden çocuğumuzdan fedakârlık yapıyoruz.” dedi.

Ziyarette, IPARD konusunda bakanlık nezdinde yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Güneş, “42 ilde uygulanıyor. Uygulanan iller arasında Ankara, Bursa, Manisa, Hatay, Diyarbakır, Maraş gibi iller de var. Yani bizim ilimizden daha gelişmiş iller de var daha geri kalmış iller de. Bakandan sözünü aldık, Kayseri’yi bu kapsama aldıracağını söyledi. Bakan bey, ‘Tüm Türkiye’de ki illerin tamamını IPARD kapsamına almayı düşünüyoruz ve çalışmalar sürüyor’ dedi. Önemli olan projenin ilimizde uygulanması değil, önemli olan projenin başarılı olması. Ne kadar ahır yaparsan yap içini dolduramadıktan sonra boş. Benim önerim öncelikle yapılmış işletmeleri faaliyete geçirmek. Çok işletme yapmayla çok iş yapılmış olmaz.” şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ise, “Sizlerle her zaman sıcak ilişkiler içerisinde olduk. Çünkü Kocasinan Ziraat Odası denilince bizim bölgemize yansıyan kısımları olması hasebiyle de zaman zaman istişare ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte ortak çalışmalar yapabilirsek, bizler için mutluluktur. Bölgemizle alakalı tarımsal noktada yapılacak çalışmalarda iş birliği içerisinde olmak isteriz. Özellikle Kayseri’nin IPARD projelerinden yararlanmasının kaygısı içerisindeyiz. Birlikte hareket ederek, konuyu daha hızlı çözüme ulaştırabiliriz gibi geliyor. Hem yönetimimim hem de Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar adına sıcak ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum.” diye konuştu. »Haber Merkezi