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Yozgatlılar buluşuyor

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından kurulan Yozgat Vakfı, ‘Bir Yozgat’ımız Var’ sloganıyla geleneksel hale getirecekleri Gurbetten Sılaya Yozgatlılar Buluşması’nın ilkini düzenliyor. 

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Yozgatlılar buluşuyor

Uzun süren çalışmalar neticesinde nihayete eren ve resmi olarak kurulan Yozgat Vakfı tarafından geleneksel hale getirilerek ilki gerçekleştirecek olan Büyük Yozgatlılar Buluşması 11 Temmuz’da saat 17.00’da Yozgat Çamlık Otel’de gerçekleşecek. 
İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Yozgat Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, “Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Yozgat Çamlık Otel’de gerçekleştireceğimiz Gurbetten Sılaya Yozgatlılar Buluşması’na tüm kıymetli hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bilindiği üzere bu aylarda gurbetçi vatandaşlarımızda bir nebzede olsa hasret gidermek için memleketimizde oluyor. Bu sebeple tüm Yozgatlı vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizleri mutlu edecektir” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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Yozgatlılar Buluşuyor
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