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Yozgatlılar buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Başkan Yardımcısı Nurdan Taşarsu, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kocaeli’ye gitti.

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Yozgatlılar buluştu

Kocaeli ziyaretinde Taşarsu’yu ABM Mühendislik Firması’nın sahibi, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, genç girişimci Hicran Bozkurt ağırladı. Özel bir mekânda bir araya gelen Yozgatlı iki hemşeri; fikir alış verişinde bulundu, çeşitli konular üzerine sohbet gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti İl Başkan Yardımcılarından Halil Güngör Dokuzlar ve Kocaeli’nin tanınan isimlerinden Sevgi Alkan’da eşlik etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hicran Bozkurt, “Dava arkadaşım ve hemşerimi ağırlamaktan son derece memnun oldum. Kendisine teşekkür ederim. Federasyonumuz, Kocaeli’nde ki Yozgatlıların birleşme adresi konumundadır. Hemşerilerine her zaman sahip çıktı; bundan sonra da sahip çıkacaktır.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Yozgatlılar Buluştu
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