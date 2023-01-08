Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01

Yozgatlılar bir arada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından düzenlenen “Arabaşı” programına katılarak, Yozgatlılarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, “ Böylesine güzel bir buluşmada emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

08 Ocak 2023 Pazar 02:20
Yozgatlılar bir arada

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından düzenlenen “Arabaşı” programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyon Genel Başkanı Deniz Çağan ile belediye başkanları ve Yozgatlılar katıldı.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından "Arabaşı" programı bir restoranda gerçekleştirildi.
Federasyonun Genel Başkanı Deniz Çağan, programda, Yozgatlıların "Arabaşı" etkinliğiyle bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Seçildikleri günden itibaren önemli işler yaptıklarını belirten Çağan, milletvekilleri, oda başkanları gibi birçok kişi ile spor, ekonomi, burs ve çeşitli yardımlar konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.
Özhaseki ise Kayseri'nin metropol bir kent olduğuna dikkati çekerek, "Çevremizdeki illerden kardeşlerimiz buraya geliyor. Kendilerini de çok seviyoruz. Gelen arkadaşlarımızın hepsi bizim değerlerimizi taşıyor. Bizim gibi dünyaya bakıyorlar, düşünüyorlar, yaşıyorlar. O yüzden de Kayseri'de herkes arasında bir adeta uzlaşı kültürüyle bir muhabbet kültürü var." dedi.
Mevlana'nın sözünü hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti: "Diyor ki; aynı yerde doğup, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırlar. Bizler de aynı duyguları paylaştığınız için son derece mutluyuz. Zor bir dünyada, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Elbette kendi aramızda çok değişik bütün akımlar olabilir. Dünya görüşlerine sahip olabiliriz. Yaşam itibariyle kimimiz muhafazakar bir yaşamı tercih edebiliriz. Kimimiz ise daha modern bir yaşamı tercih edebiliriz. Hepsi başımızın üstüne ama milli meselelerimizde, bayrak, ezan meselesinde, ülkenin bölünmez bütünlüğü meselesinde hepimizin hemfikir olması gerekiyor."
Özhaseki, milli hedefler doğrultusunda hareket etmenin önemli olduğunu belirterek, "güçlü Türkiye"nin gölgesinde hep birlikte huzur içinde yaşama temennisinde bulundu.
Programa Yozgat ve çevre illerden gelen milletvekilleri, belediye başkanları ve Yozgatlılar katıldı. »AA/İHA

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlılar Bir Arada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemşehrileriyle buluştu
Hemşehrileriyle buluştu
Gülden Esneli'de
Gülden Esneli'de
Köy ziyaretleri sürüyor
Köy ziyaretleri sürüyor
Konak sohbetleri devam ediyor
Konak sohbetleri devam ediyor
Sorunları yerinde dinledi
Sorunları yerinde dinledi
Eğlenerek tanıdılar
Eğlenerek tanıdılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim