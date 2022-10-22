Yozgatlı firma ilk 3’te

Yaklaşık 700 konutu hayata geçiren ve birçok projesi ise yapım aşamasında olan firma kendi bölgesinde bir marka haline geldi.

YEKTA İNŞAAT BÜYÜYOR

2014 yılına kadar Yozgat’ta Doğtaş Yapı firmasıyla faaliyetlerini sürdüren daha sonra Yozgat dışına açılmaya karar veren iş insanı Köksal Selamet’in Düzce’de hayata geçirdiği Yekta İnşaat yılların verdiği tecrübe birikimiyle hızla büyüyerek adından söz ettirmeye başladı ve sektöründe tercih edilen firmalar arasına girdi.

BAŞARIYLA İŞİMİZİ YAPTIK

İş insanı Köksal Selamet yaptığı açıklamada “2014 yılının sonunda Düzce’de inşaat sektörüne girmeye karar verdim. Aradan geçen 9 yılda çok sayıda inşaat projesini üstlendik ve başarıyla yaptık. Kimsenin güvenini sarsmadık ve en çok tercih edilen inşaat firması haline geldik. Düzce’de ilk 3 firma arasındayız. Şu an yine çok sayıda devam eden projelerimiz var.” dedi.

EMLAK SEKTÖRÜNDE DE VARIZ

“Bunun dışında emlak ve yapı denetimi ile ilgili de hizmetlerimiz söz konusu” diyen Yekta İnşaat’ın kurucusu iş insanı Köksal Selamet, “İnşaat sektöründeki başarılı yükselişimizi emlak sektörüyle bütünleştirerek genişlettik. Hem kiralık hem satılık hem de eşyalı kiralık ev arayanların da aynı zamanda tercih ettiği bir yer olduk. Yapı denetimi ile de sektörün içinde her geçen gün büyüyerek yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

GÖNLÜMÜZ YOZGAT’TA AMA…

İş insanı Selamet açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ne kadar Yozgat dışında olsak da gönlümüz Yozgat’ta. Ancak gerçek şu ki açılmak gerekiyor. Dün Yozgat’a bugün ise Düzce halkına hizmet ediyoruz. Yozgatlı hemşerilerimiz, biliyorsunuz, nüfusunun 4-5 katı gurbette. Burada da çok sayıda Yozgatlı var. Kapımız hepsine sonuna kadar açık.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi