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Yozgatlı firma dünya pazarında

Yozgatlı hemşehrilerimizin ortaklığıyla kurulan Seles Sağlık Hizmetleri, medikal sektörüne yönelik dünyanın en önemli ve en büyük fuarı olan Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Medica 2022 Fuarı’na katılarak dünya pazarına açıldı.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
Yozgatlı firma dünya pazarında

Gazetemizin imtiyaz sahibi Alparslan Akyüz, hemşehrilerimiz Taha Gülbahçe, Yaşar İldemir ve Baki Tümer, Volkan Taşpınar’ın kurduğu Seles Sağlık Hizmetleri, dünyanın en büyük tıp etkinliği olarak kabul edilen, uluslararası platformda büyük öneme sahip medikal ve tıp endüstrisi fuarı Medica 2022 Fuarı’na katılıp, dünya pazarında yer almak için yabancı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiler.
Ortopedi alanında üretim yapan ve hizmet veren bir firma olarak, ihracatı arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Medica 2022 Fuarı’na katıldıklarını ifade eden Alparslan Akyüz, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Yarının sağlık dünyasında var olmak isteyenler için bir zorunluluk olarak kabul edilen Medica Düsseldorf Fuarı, dünyada tıbbi ticaret alanında sayılı fuarlardandır.
Seles Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak ortopedi alanında üretim yapıyor ve hizmet veriyoruz. Mevcut ürün portföyümüz ve kalitemizle dünya pazarında yer edinmek ve iş birlikleri yapmak adına, ülkemizi temsilen katıldığımız Medica 2022 Fuarı’nda ihracatımızı arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik.
Firma ortaklarım ile birlikte katıldığım bu fuarda yeni ülkelerle yapılacak olan ihracata vesile olması amacıyla iş birliği adına verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ortopedi alanında dünya pazarında ülkemizi temsil eden bir firma olma yolunda çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz.” 
»Yasin Nazım Kayhan

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