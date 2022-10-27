Yozgatlı federasyonlardan ziyaret

Bazı siyasi partiler ve STK temsilcilerini ziyaret eden federasyon başkanları görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Trakya Yozgatlılar Federasyonu ve DUYKON başkan adayı Burhan Koç, kentte ilk ziyareti, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’e yaptı.

Heyet daha sonra MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ile bir araya gelerek Yozgat’la ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Federasyon başkanları memleket turu kapsamında CHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek, Milletvekili Ali Keven ve İl Başkanı Abdullah Yaşar ile bir araya geldi.

İyi Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu ile siyasi parti ziyaretlerini noktalayan federasyon başkanları, STK ziyaretlerini de ihmal etmedi. Heyet Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik ile bir araya geldi.

Şehirlerarasındaki yatırımların konuşulduğu ziyaretler Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ile devam etti.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Trakya Yozgatlılar Federasyonu ve DUYKON başkan adayı Burhan Koç, son olarak Yozgat 1959 Futbol Kulübü Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

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