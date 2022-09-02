Yozgatlı Dekan’a ödül

Fizik ve fizikle ilgili alanlardan bilimsel araştırmaların sonuçlarının tartışıldığı geleneksel olarak yıllardır Türk Fizik Derneği tarafından devam ettirilen Uluslararası Fizik Kongresi’nin bu sene 38’incisi, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Düzenlenen kongrede onur ödülü verilenler arasında Yozgatlı hemşehrimiz Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mahmut Böyükata da yer aldı. Açılışta kongre kurul başkanları ve protokolün yanı sıra toplantının sürekli düzenlenmesine öncülük eden İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Türk Fizik Derneği Başkanı Profesör Dr. Baki Akkuş ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Dr. Hasan Mandal konuştu.

Açılış konuşmalarında temel bilimlerin önemine ve üniversitelerin fizik bölümlerindeki doluluk oranlarına de değinildi.

ÖDÜL MERASİMİ YAPILDI

Açılış konuşmaları sonrasında ödül törenine geçildi. ‘2022 Yılı Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü’ TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a takdim edildi. ‘2022 Yılı Türk Fizik Derneği Kamu Özel Onur Ödülü’ne TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, ‘2022 Yılı Türk Fizik Derneği Uluslararası Özel Onur Ödülü’ne Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Serim Kayacan İlday, ‘2022 Yılı Türk Fizik Derneği Sanayici ve İş Adamı Özel Onur Ödülü’ne SMART Güneş Enerjisi Teknolojileri AR GE Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi CEO’su Halil Demirdağ, ‘2022 Yılı Türk Fizik Derneği Basın Özel Onur Ödülü’ne Cumhuriyet Gazetesi ve Herkese Bilim Teknoloji Dergisi yazarı Sayın Orhan Bursalı layık görüldü.

Ayrıca bu sene performansları ile dikkat çeken bilim insanlarından Prof. Dr. Bülent Akınoğlu (ODTÜ), Prof. Dr. Yasemin Akkaya (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Kutsal Bozkurt (Yıldız Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Mahmut Böyükata (Kırıkkale Üniversitesi), Prof. Dr. İnci Çapan (Balıkesir Üniversitesi), Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Doç. Dr. Göksel Daylan Esmer (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Naci Ekem (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Recai Ellialtıoğlu (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Şinasi Ellialtıoğlu (TED Üniversitesi), Prof. Dr. Hilal Göktaş (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Hasan Gümüş (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Aybaba Hançerlioğulları (Kastamonu Üniversitesi) ve Doç. Dr. Birsel Can Ömür’e (Yıldız Teknik Üniversitesi) için “2022 Yılı Türk Fizik Derneği Onur Ödülü” verilmesi kararlaştırıldı ve kendilerine Türk Fizik Derneği tarafından plaket ve ödül belgesi takdim edildi.

MAHMUT BÖYÜKATA KİMDİR?

Prof. Dr. Mahmut Böyükata, ilkokulu Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Kaletepe Köyü’nde tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimine Ankara’da Cumhuriyet Lisesi’nde devam etti. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden 2003‘de mezun oldu. Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden 2005’de Yüksek Lisans ve 2010’da Doktora derecelerini aldı. Fransa-GANIL’de (Nükleer Araştırma Merkezi), İtalya-Padova Üniversitesi “G. Galilei” Fizik Bölümünde ve Almanya-Köln Üniversitesi Nükleer Fizik Enstitüsünde bilimsel araştırmalar yaptı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 2004‘de Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. 2012-2015 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümünde görev yaptı. Daha önce Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Bu sene Kırıkkale’de düzenlenmesine öncülük ettiği 15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansının başkalığını da yerine getirmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini 2019 yılından beri yürütmektedir. »Haber Merkezi

