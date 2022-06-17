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Yozgat’ın sanatı Ankara’da

Tiyatro Kafa tarafından sezonun son oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesinde Tiyatro Kafa Genel Sanat Yönetmeni hemşehrimiz Burak Öngel tarafından sahnelenecek.

17 Haziran 2022 Cuma 02:11
Yozgat’ın sanatı Ankara’da

Tiyatro Kafa tarafından sergilenen, Nikolay Gogol’un yazdığı ve Burak Öngel’in oynadığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ isimli oyun bugün seyircisi ile buluşuyor. Sezonun son oyununu sahneleyecek olan Tiyatro Kafa Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tiyatro Kafa 2 Ocakta açtığı perdesini 17 Haziranda Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesinde kapatıyor. ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ve ‘Basilica Tası Gümüşten’ oyunlarıyla toplam 42 temsil yaptık. Yozgat ve çeşitli illerde 15 bini aşkın seyirci ile buluştuk. Sezon kapalı olmasına rağmen oyunlarımıza ilgi ve alaka çok iyi. Farklı illerden de sürekli talep oldu. Bugün oynayacağımız tek kişilik bir performans olan ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ çok kült bir eser olup ayrıca edebiyatla ilgilenen herkes tarafından bilinen bir eserdir. Önümüzdeki sene yine bu oyun, diğer oyunlar ve yeni oyunlarla sezonu ekim ayının ortalarına doğru tekrar açmaya düşünüyoruz” dedi. »Sema Nur Koçaker

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Yozgatın Sanatı Ankarada
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