Yozgat’ı konuştular

2004 yılından itibaren AK Parti de Yerköy İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapan Nuh Naci Bulut, Yaşar Başak, Osman Biçer ve Tayfun Demirel ile buluşan Başkan Nazlı, “2004 yılından itibaren AK Parti’mizde Yerköy İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapan Nuh Naci Bulut, Yaşar Başak, Osman Biçer, Tayfun Demirel beyler ile dünden bugüne Yerköy’ümüzü, Yozgat’ımızı, Türkiye’mizi konuştuk. Hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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