Yozgat’ı gezdi

Ziyarette Zerrin Arslan’a AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Arslan ziyarette ilk olarak Kadın Kolları Haftalık Haftalık Olağan Yönetim ve Yürütme toplantısına katıldı. Toplantıda yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında yönetim üyelerine bilgiler veren Arslan katılımlarından doluyu herkese teşekkür etti.

İLK KADIN MUHTAR

Toplantının ardından Yozgat Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Arslan, misafirperverliklerinden ve yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra Yozgat’ın İlk Kadın Muhtarı Gülseven Bulut’u ziyarette bulunana Arslan, kendisine bu güzel yolda başarılar diledi. Kadının yerinin her yerde özel olduğunu vurgulayan Arslan, “Yozgat’ta ilk kadın muhtarımız Gülseven Bulut’u, AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanımız Erva hanım ile birlikte ziyaret ettik. Gerçekten kadınlarımızı başarılı ve güzel yerlerde görmek bizleri mutlu etti. İnşallah bu güzel görevde Gülseven hanıma başarılarının devamını dileriz” şeklinde konuştu.

KADIN ESNAFLARA

ZİYARET

Arslan, Yozgat’ta gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler kapsamında, kadın esnafları ziyaret etti. Kadınları her dalda başarı görmekten gurur duyduklarını belirten Arslan, “Yozgat’ta ziyaretlerimiz kapsamında kadın esnaflarımızı ziyaret ettik. Kadın esnaflarımız ile hoş sohbetler edip istek ve taleplerini dinledik. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

