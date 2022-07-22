Yozgat’a yaşam merkezi

Lise Caddesinde bulunan eski maliye binası ve Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yapılacak Kültür Merkezi için yıkım tarihi belli oldu. İl Özel İdaresi tarafından 1 Ağustos tarihinde yıkımı gerçekleştirilecek olan binalar için alan projesi ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 17 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan proje Yozgat’ın yaşam merkezi halini gelecek.

Projenin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerçekleştirildiğini belirten Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, “Kentin düzenine uygun olarak formu oluşturan yapı, Yozgat’ın işlek caddelerinden Lise Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı’na paralel olarak konumlandırılmıştır. Kentteki bu iki önemli aks arasında sokak etkisi ile bir geçiş oluşturulmuştur. Bu sokak kenti yapıya davet eden önemli bir kentsel aks olarak çalışmaktadır. İki yapı arasında bir etkinlik sokağı düşünülmüştür. Oluşturulan bu sokak rekreasyon alanından Tarihi Yozgat Lisesi izlenmektedir. Bu sayede tarihi doku yapıya katılmıştır.

Yapıyı saran dış kabuk planda genişletilerek bir koridor etkisi oluşturulmuştur. Bu koridorda kente, kent tarihine ve yapıdaki etkilere dayalı geçici ve kalıcı sergiler yapılması planlamıştır. Bu kent koridoru sanat sokağı olarak kentte hayat bulur. Sanat sokağını çevreleyen sütun etkisindeki perde duvar ile Yozgat Roma Hamamı yorumlaması yapılmıştır. Cephedeki sütunlarla Yozgat Tarihi Roma Hamamı tasviri yapılmıştır. Ayrıca geleneksel Türk mimarisinde kullanılan kat silmelerinin moderne yorumlamasıyla da tasarımda yatay etki sağlanmıştır. Cephe sisteminde farklı yapı malzemeleri düzenli bir ritimde kompoze edilerek, modern hatlarda geleneksel doku hissi güçlendirilmiştir” dedi.

ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETECEK

Binanın kurulan sistem ile elektriğini kendi üreteceğini ifade eden Çiftci, “Yapıdaki çatı üzerinde konumlandırılan güneş enerji sistemi ile yapı kendi elektriğini kendisi karşılayabilmektedir. Ayrıca orta kısımdaki geçirgen saçak tasarımlarından alınan yağmur suyu terastaki yeşil çatıda toplanarak yapıda gri su kullanımı sağlanmıştır. Böylece yapıda sürdürebilirlik sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

TASARIMLA BÜTÜNLÜK SAĞLADI

Yapıdaki 2 kütle üst kotta seyir terası ile bağlanarak tasarımda bütünlük sağlandığının altını çizen Çiftci, “Yapıyı bütünleştirirken üst sokak işlevi gören bu teras, oluşturulan sokaktaki etkinlikleri seyretme imkanı sunmaktadır. Kat yüksekliklerinin farklılığı ile ortaya çıkan bu etki, teras kafe gibi bir sosyal alan yaratmaktadır” şeklinde konuştu. » Selma Şahin