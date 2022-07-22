Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.511,37
ALTIN
979,60
DOLAR
17,73
STERLİN
21,30
EURO
18,15
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Yozgat’a yaşam merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın projesi olan Yozgat Kültür Merkezi Projesi için yer tahsisi yapıldı.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Yozgat’a yaşam merkezi

Lise Caddesinde bulunan eski maliye binası ve Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yapılacak Kültür Merkezi için yıkım tarihi belli oldu. İl Özel İdaresi tarafından 1 Ağustos tarihinde yıkımı gerçekleştirilecek olan binalar için alan projesi ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 17 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan proje Yozgat’ın yaşam merkezi halini gelecek. 
Projenin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerçekleştirildiğini belirten Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, “Kentin düzenine uygun olarak formu oluşturan yapı, Yozgat’ın işlek caddelerinden Lise Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı’na paralel olarak konumlandırılmıştır. Kentteki bu iki önemli aks arasında sokak etkisi ile bir geçiş oluşturulmuştur. Bu sokak kenti yapıya davet eden önemli bir kentsel aks olarak çalışmaktadır.  İki yapı arasında bir etkinlik sokağı düşünülmüştür. Oluşturulan bu sokak rekreasyon alanından Tarihi Yozgat Lisesi izlenmektedir. Bu sayede tarihi doku yapıya katılmıştır.
Yapıyı saran dış kabuk planda genişletilerek bir koridor etkisi oluşturulmuştur. Bu koridorda kente, kent tarihine ve yapıdaki etkilere dayalı geçici ve kalıcı sergiler yapılması planlamıştır. Bu kent koridoru sanat sokağı olarak kentte hayat bulur. Sanat sokağını çevreleyen sütun etkisindeki perde duvar ile Yozgat Roma Hamamı yorumlaması yapılmıştır. Cephedeki sütunlarla Yozgat Tarihi Roma Hamamı tasviri yapılmıştır. Ayrıca geleneksel Türk mimarisinde kullanılan kat silmelerinin moderne yorumlamasıyla da tasarımda yatay etki sağlanmıştır. Cephe sisteminde farklı yapı malzemeleri düzenli bir ritimde kompoze edilerek, modern hatlarda geleneksel doku hissi güçlendirilmiştir” dedi.
ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETECEK
Binanın kurulan sistem ile elektriğini kendi üreteceğini ifade eden Çiftci, “Yapıdaki çatı üzerinde konumlandırılan güneş enerji sistemi ile yapı kendi elektriğini kendisi karşılayabilmektedir. Ayrıca orta kısımdaki geçirgen saçak tasarımlarından alınan yağmur suyu terastaki yeşil çatıda toplanarak yapıda gri su kullanımı sağlanmıştır. Böylece yapıda sürdürebilirlik sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.
TASARIMLA BÜTÜNLÜK SAĞLADI
Yapıdaki 2 kütle üst kotta seyir terası ile bağlanarak tasarımda bütünlük sağlandığının altını çizen Çiftci, “Yapıyı bütünleştirirken üst sokak işlevi gören bu teras, oluşturulan sokaktaki etkinlikleri seyretme imkanı sunmaktadır. Kat yüksekliklerinin farklılığı ile ortaya çıkan bu etki,  teras kafe gibi bir sosyal alan yaratmaktadır” şeklinde konuştu. » Selma Şahin

Anahtar Kelimeler:
Yozgata Yaşam Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasat Bayramı
Hasat Bayramı
Yozgat’ta bir dizi ziyaret
Yozgat’ta bir dizi ziyaret
Hacılar döndü
Hacılar döndü
Toplantı düzenlenecek
Toplantı düzenlenecek
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Başkana ziyaret
Başkana ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim