Yozgat WHV 2022’de

Geçici listede bulunan tarihi Roma Hamamı için Yozgat Valiliği Koordinasyonunda, Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü paydaşlığında ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan proje, Dünya Mirası Gönüllüleri (WHV) 2022 kampanyasında yer almaya hak kazandı. UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri 2022 Kampanyasına, 29 ülkeden 56 miras alanıyla ilgili 59 projenin kabul edilirken, Türkiye’den ise biri Roma Hamamı olmak üzere 2 proje başarılı bulundu. Dünya Mirasını koruma, muhafaza etme ve tanıtma ortak amacına yönelik eylemler gerçekleştirmeyi taahhüt eden, 18 ila 30 yaş arası gönüllülerle çalışan 44 kuruluş ilgili kampanyada yer alıyor. Yozgat Valiliği Koordinasyonunda başvuru sahibi ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan projenin içeriği ise şu şekilde; ‘’2018’den beri geçici listede yer alan Basilica termal hamamı kuzey Anadolu Bozok platosunda bulunan Sarıkaya ilçe merkezinde yer almaktadır. Basilica termali vadinin en derin kısmında yer alan hamam binasıdır. Bu Roma hamamı milattan sonra 2’inci yüzyılda inşa edilmiş ve o günden bugüne şifalı sularıyla şifa dağıtmıştır.

Projenin Amacı:

Projenin ana amacı dünya mirasına bölgesel ve küresel anlamda farkındalık uyandırmak ve bölgede yapılan arkeolojik kazılara destek olmaktır.

Projenin aktiviteleri:

Proje gönüllülere eşsiz bir deneyim sunarak onlara bölgenin kültürünü yakından tanıma fırsatı sunuyor, onlara drama atölyelerinde yada Yozgat çiçeklerini yerinde görme fırsatı ve Roma mutfağından lezzetlerini sunuyor. Ayrıca gönüllülere arkeologlar eşliğinde kazılara katılma fırsatı da sunuyor. Böylece katılımcılar birbirleri ve arkeologlarla fikir alışverişlerinde bulunarak dünya mirası hakkında daha fazla öğrenme imkanı yakalayacak.’’ »İhsan Çelikkaya