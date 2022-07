Yozgat Türkiye birincisi

Yozgat’ta ihracat rakamı 9,3 milyon dolardan, 31,2 milyon dolara yükselirken, artış oranında diğer 80 ilde yüzde 160’ın üzerine çıkan olmadığı bildirildi.

Yozgat’ın geçmiş yıllarda ihracat sıralamalarında yer bulamadığını belirten Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, “Yozgat yayınlanan yeni verilere göre, oransal olarak her ne kadar Türkiye birincisi olsa da, bu bizim için yeterli olmayacaktır. İhracatta milyar dolarlık rakamlara ulaşılıncaya kadar, gayret ve çalışmalarımız sürecektir” dedi.

‘ÖZEL SEKTÖRÜN BAŞARISI’

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2018 yılında göreve geldiklerini söyleyen Başkan Çelik, "Oda yönetim kurulu olarak çalışma temel hedeflerimizi kısa vadeli, gündelik ve suni çalışmalar yerine; orta ve uzun vadeli, üretim ve istihdama dayalı temeller üzerine inşa etmeye çalıştık. 4 yıllık sürenin yaklaşık 2 yılı pandemi sürecine denk gelmiştir. Öncelikle, kendi ilimizin üretim potansiyellerine farkındalık oluşturup, daha sonra da rekabet edilebilir bölgelere yapılan ticari sözleşmelerle, kendi sanayicimizin ve tüccarımızın özlerinde sahip olduğu ‘Anadolu Cevherlerini’ ortaya çıkartmalarına rehberlik etmeye gayret ettik. Bugün gelinen noktayı uygulanabilir ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımızla tüccar ve sanayicimize rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bu başarı özel sektörün başarısıdır. Bu başarının elde edilmesinde, geçmişten günümüze desteklerini esirgemeyen bürokratlarımıza ve siyasetçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

‘3 BİN 500 ÇALIŞANA ULAŞILDI’

Surda bir gedik açtıklarını ifade eden Çelik, “Tabii ki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan 2022 Haziran ayı resmi çalışma sonucuna göre; oransal ihracat artışında yüzde 237,1’lik oran ile 81 il içinde yüzde 200’ün üzerine çıkan tek il olmanın haklı gururunu yaşarken; bunun sadece başlangıç olduğunun bilinciyle hedeflerimizi güncelliyoruz. Oda olarak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yaptığım Yozgat OSB’de son iki yılda istihdam edilen çalışan sayısı bin 450 kişiden, pandemi koşullarına rağmen, şuan 3 bin 500 çalışana ulaşmıştır. Savunma sanayiden, sağlık sektörüne, ağır sanayiden, ileri teknoloji ürünleri sektörüne olmak üzere birçok yeni sektörde yoğun üretim yapan bir model oluşturmanın rehberliğinin çabasındayız. Yine oda olarak bünyesinde yer aldığımız Bozok OSB’de tahsis aşamasına gelinmiştir. İhtisas OSB’si olmak için üstün çaba sarf eden Yönetim Kurulu Başkanımız Valimiz Sayın Ziya Polat’ın her iki OSB’mize yapmış oldukları üstün gayretli çalışmaları bizlerin azmini arttırmaktadır. Her zaman örnek alacağımız bir büyüğümüz olarak da Sayın Valimizin devlet tecrübelerine başvurmaktan onur duyacağız. ” şeklinde konuştu.

‘AHİ GELENEĞİNDE ÇALIŞACAĞIZ’

Çelik son olarak, “Tabii ki üretim sadece OSB’lerde olmuyor. Yüzlerce kişi çalıştıran fabrikalarımızdan, tek başına mal ve hizmet üretimi yapan emektarlarımıza kadar her bir oda üyemiz çok kıymetli olup, her biri ayrı ayrı ilimizin üretim, hizmet ve istihdam lokomotifini oluşturmaktadır. Bu çalışmalara oda olarak rehberlik yaparken daha yolun çok başında olduğumuzu ve bu rakamların bizleri asla durdurmayacağının bilinci ve tevazuuyla: Ahi geleneğinde çalışıp, önce çıraklık yapacağımızın, daha sonra sağlık, sıhhatin elverdiğince kalfa ve usta olabilmek için, Yozgat’ımızı ihracat rakamlarında, her bir sonraki senelerde daha üst noktalara çıkarana dek durmadan çalışacağız. İlimizin kıymetli devlet büyükleri, siyasi karar vericileri, genel ve yerel yönetimlerimizin değerli yöneticileri ile Yozgat’ımızı üretim üssü yapmak hedefinden en ufak bir sapma olmadan tüm tüccar ve sanayici üyelerimiz ile çalışmaya devam edeceğiz. 2022 ilk altı ayında gerçekleşen ihracat rakamlarında ilimizi oransal artış sıralamasında Türkiye birincisi yapan tüccar ve sanayici tüm üyelerimize minnet, şükran ve saygılarımızı sunarız.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi