Yozgat temsilcisi kazandı

Yozgat temsilcisi Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Trabzon’ da Ortahisar Belediyespor ile karşılaştı. İki takım mücadele içinde maçı sürdürdü. Yozgat temsilcisi karşı takımı 23-25 mağlup ederek mücadeleyi kazandı. Ortahisar deplasmanında oyuna iyi başlayamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, rakibi karşısında ilk dakikalarda skoru geride tamamladı. İlk devrenin sonuna doğru kendini toparlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, rakibi karşısında ilk yarıyı 10-9 geri tamamladı. İkinci yarıda defans olarak’ da etkili olan Yozgat temsilcisi, attığı üst üste goller ile önce beraberliği sağladı. Ardından da öne geçmeyi başardı. Müsabakanın sonuna kadar Ortahisar Belediyespor karşısında üstün oyununu sürdüren kırmızı siyahlı takım sahadan 23-25 galibiyet ile ayrıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kazandığı bu galibiyet ile puanını 5’e yükselti.

“2’ İNCİ SIRADA YERİNİ ALDI”

Lider Sivas Belediyespor’un 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini aldı. Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu’nda oynan müsabakayı Mesut Erdoğan ve Muhammet Turan hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi olan Ortahisar Belediyespor’da Kübra Yılmaz attığı 7 gol ile takımının en golcü ismi seçilirken, Kübra Yılmaz’ı 5’er gol ile Nurşen Aydın, Melek Yazıcı 3 gol ile Sümeyye Çolak ve 1’er gol ile de Ecren Naz Demirci ve Gülten Okumu takip etti. Ortahisar Belediyespor’da Ecren Naz Demirci, Gülten Okumuş ve Sümeyye Çolak sarı kart alırken, Melek Yazıcı ise kırmızı kart gördü. Sümeyye Çolak, Nurşen Aydın, Hande Muhcu bir kez, Melek Yazıcı ise üç defa iki dakika cezası aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Semanur Buse Baran attığı 7 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Zeynep Yüksektepe 5, Simge İçer 4, Hilal Doğan 3, Kıymet Coşkun, Atiye Gülseven ve Rümeysa Atik ise 2’şer gol attı. Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe ve Semanur Buse Baran sarı kart görürken, Atiye Gülseven ise kırmızı kart gördü. Kıymet Coşgun, Semanur Buse Baran ve Beyda Aksoy birer kez, Atiye Gülseven ise üç kez iki dakika cezası aldı. »Haber Merkezi