Yozgat temsilcileri ilk 10’da

Yozgat rüzgarının TEKNOFEST'te devam ettiğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat’ı temsil eden 2 projenin ilk 10 proje arasında yer aldığını belirtti.

Yazıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Çekerek Osman Durmaz Fen Lisemiz TEKNOFEST'e 2 proje ile katılmış olup, her 2 proje de finallere katılım hakkı kazanmıştı.

Tarım Teknolojileri alanında ARITECH66 takımımızdan öğretmenimiz Zafer Başar danışmanlığında Seyit Ahmet Emin Çelik ve Enes Arda Uslu isimli öğrencilerimiz ‘Tekno Kovan’ projesi ile Türkiye geneli 4 bin 816 projeden ilk 82’ye girerek projemizi Ordu'da yapılan finallerde sundu.

Engelli Yaşam Teknolojileri alanında EMPATEAM takımımız öğretmenimiz Zafer Başar danışmanlığında Emirhan Tekbaş ve İlke Münür Yaman isimli öğrencilerimiz ‘Sistemler Yeni Engeller Geri’ adlı projesi ile Türkiye geneli 11 bin 388 projeden ilk 146’ya girerek projemizi Trabzon'da yapılan finallerde sundu.

Her 2 projemizde jüri tarafından değerlendirme sonucu Türkiye geneli ilk 10 projede yer alarak 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da yapılacak ödül törenine katılmaya hak kazanmıştır.

İlk 10 proje içerisinden tekrar değerlendirilerek derece ödül töreninde açıklanacaktır.

Okulumuz yöneticileri, danışman öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” dedi.

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