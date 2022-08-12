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Yozgat TEKNOFEST finallerinde

TEKNOFEST kapsamında Trabzon ve Ordu illerinde düzenlenen yarışmalarda Yozgat’ı Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencileri temsil ediyor.

12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Yozgat TEKNOFEST finallerinde

Trabzon'da gerçekleşen Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışma finallerinde Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencileri İlke Münür Yaman ve Emirhan Tekbaş; Ordu'da düzenlenen Tarım Teknolojileri yarışma finallerinde Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencileri Seyit Ahmet Emin Çelik ve Enes Arda Uslu Yozgat için yarışıyor. Projelerin danışmanlığını ise Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi öğretmeni Zafer Başar yapmakta.
Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, “TEKNOFEST kapsamında Trabzon'da gerçekleşen Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışma finallerinde Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencilerimiz İlke Münür Yaman, Emirhan Tekbaş ve danışman öğretmenimiz Zafer Başar yaptıkları projelerle ilimizi temsil ederken yine TEKNOFEST kapsamında Ordu'da gerçekleşen Tarım Teknolojileri yarışma finallerinde Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencilerimiz Seyit Ahmet Emin Çelik, Enes Arda Uslu ve danışman öğretmenimiz Zafer Başar yaptığı projelerle Yiğitler Şehri Yozgat'ımızı temsil ediyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi 

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Yozgat TEKNOFEST Finallerinde
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