YOZGAT TANITILIYOR

Bugün saat 16.30’da yapılacak olan bisiklet yarışına Yozgat Valisi Ziya Polat, tüm vatandaşları davet etti. Yozgat Belediyesinin yapmış olduğu festival ile bisiklet yarışlarını aynı güne denk getirdiklerini belirten Vali Polat, “Çok güzel günlerin arifesindeyiz. Bugün inşallah Yozgat Bisiklet Yarışlarını başlatıyoruz. Tabi biz belediyemiz tarafından düzenlenen 21’inci Uluslararası Sürmeli Festival ile Bisiklet Yaşlarını aynı güne denk getirdik. Belediyemizle, kamu, kurum ve kuruluşları ile ajansımızla tüm yetkilendirmeleri görev paylaşılan yaparak hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bugün halk yarışı ile ilk yarışımıza başlayacağız. Bizim için Türkiye için çok özel bir yeri olan Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlık Milli Parkında yarışlarımız devam edecek." dedi. Pazar günü sona erdirecek olan yarışmamızda amacımız yiğitler şehri Yozgat'ı, Spor Kenti olarak da hazırlamak. Geçtiğimiz haftalarda Dünyada Rafting Şampiyonasını Çekerek ilçemizde yaptık. Türkiye'nin en güzel ve dünyada mükemmeliyet belgesi alan ikinci testi yaptık. Bu hafta Bisiklet Federasyonumuzla birlikte Yozgat Bisiklet Yarışlarını yapacağız. İnşallah kazasız belasız sporun ve sporcuları bir araya geldiği Yozgat hemşerilerimizi bir araya gelerek, festivalle bütünleşen yarışı hep beraber yaparız. Düzenlenecek olan yarışlarımıza tüm hemşerilerimizi, yarış severleri ve tüm sporcularımızı bekliyoruz. Türkiye'nin merkezinde, gönül merkezimizde yer alan yiğitler şehri Yozgat’ımızda sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyorum” dedi.

FİLM FESTİVALİ DÜZENLENECEK

Yozgat’ta 19-21 Ekim tarihleri arasından Bozok Film Festivali düzenlenecek. Düzenlenecek olan film festivaline 132 film başvuru yaptı. Başvuruların 1 Eylül’e kadar devam edeceğini belirten Polat, “Valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz ve Sinema Okuryazarlar Derneğimizin koordinesinde festivalimiz için çalışıyoruz. Direktörlüğünü Üniversite Yozgat Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı yapıyor. ;Toplamda 132 film başvurumuz ile en iyi filmleri almaya başladık. Film başvuruları da 1 Eylül’e kadar devam edecek. Tüm sanatseverleri, sanatçılarımızı Bozok Film Festivali'ne başvuruya davet ediyoruz. Yapmış olduğumuz festivalimiz ilk defa yapılacak ama organizasyonumuz ile sanki yıllardır yapılıyormuş gibi olacak. Ben ekibime bu konuda güveniyorum. Bu da yiğitler şehri Yozgat'ımızın filimle sanatla adlandırılması konusunda çok önemli. Burada tüm kurumlarımıza, belediyemize, üniversitemize, derneğimize tabi özellikle de direktörümüze Batuhan hocamıza teşekkür ediyorum. Bozok Film Festivaline, tüm hemşerilerimizi, sinemaseverlerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

»Sema Nur Koçaker

»Selma Şahin

