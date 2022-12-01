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Yozgat
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Yozgat tanıtıldı

İstanbul Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Bağcılar Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen, Yozgat Konfederasyonu’nun da desteklediği ‘Memleket Günleri’nde Yozgat tanıtımı gerçekleştirildi.

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Yozgat tanıtıldı

Yozgat’ın tanıtım günü nedeniyle Yozgat’ın il ve ilçelerini tanıtan stantlar açıldı, katılımcılar Yozgat yöresine ait ikramlarda bulunuldu.
BİRLİK ve BERABİRLİK MESAJI VERDİ
Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Bağcılar Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nuh Öztürk, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 
Öztürk yaptığı açıklamada, “Birliği ve beraberliği sağlamak Yozgat’ı tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz bu programa katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Gurbetteki Yozgatlıların sesi olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi.
“HER ŞEY YOZGAT İÇİN”
Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Deniz ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 
Deniz, “Güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Yozgatlılar artık birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Gurbette bir Yozgat havası oluşturmak, gerçekten çok güzel. Bu güzel programda bizleri yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ederim. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Yozgat Tanıtıldı
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