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Yozgat'ta cinayet!

Yozgat'ta bir kişi kamyonette silahla öldürülmüş halde bulundu.

02 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Yozgat'ta cinayet!

Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı belde mezarlığı yanında kamyonet içinde ceset görenler, jandarmaya haber verdi.
Bölgeye giden ekipler, cesedin aynı beldede ikamet eden 36 yaşındaki H.K.'ye ait olduğunu belirledi.
Silahla öldürüldüğü tespit edilen H.K. cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemenin ardından adli tabiplik morguna kaldırıldı.
Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda cinayet şüphelisi olarak O.K. (44) gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabancaya el koyuldu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. »AA

Son Güncelleme: 02.01.2023 09:16
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