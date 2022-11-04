Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Gelecek Partisi olarak Yozgat'ta hızlı bir şekilde teşkilatlanmayı sürdürüyoruz.

Sorgun ilçesi Kurucu İlçe Başkanı Hayri Murat başkanımızın ataması sonrası İlçe Başkanlığı kuruluş işlemlerini tamamladık. Resmî evraklarımızı teslim ettik. Hayırlı olsun diyorum.

Çok yakında diğer ilçelerimizin de resmi kuruluşlarını bitirip Çınar ağacımızın köklerini Yozgat'ta büyüteceğiz inşallah.” dedi. »Haber Merkezi