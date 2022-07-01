Yozgat rüzgarı esti

Ziyaretçiler tarafından Yozgat’ın yerel ürünlerinin ve kültürünün tanıtıldığı stant yoğun ilgi gördü. Bitlis Ahlat 1071 Millet Bahçesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile Ahlat Belediyesi’nce düzenlenen Türkiye’nin dört bir yanından üniversite, kulüp, dernek, belediye ve kooperatif temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ‘Kültür Etkileşimi’ programında Yozgat’ın yöresel değerlerini Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tanıttı.

Yozgat’ın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri; Cehrilik lalesi kolonyası, parmak çöreği, Yozgat kavurgası, Yozgat un helvası, çanak peyniri, eriştesi, yağlı ketesi, yufka ekmeği, omacı, madımağı, desti kebabı, Akdağmadeni salebi, Akdağmadeni çam kolonyası, 2 bin yıllık Antik Roma Hamamı’nın şifalı suyundan üretilen Sarıkaya Basilica Termal sabunu, buğdan bezi dokumaları, dokuma kilimlerinin sergilendiği stantta Yozgat’ın eşsiz lezzetlerinden olan desti kebabı ve madımağı pişirildi. İlk desti geleneğe uygun şekilde kırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz desti kırma geleneğinin parçası olan vaat verme geleneğini bozmadı. Yozgat sofrasının kültürel ekipmanlarından olan kirpikli sehen, bakır maşrapa, bakır sini ve çanaklarda Yozgat lezzetleri ziyaretçilere ikram edildi.

LEZZETLER DAMAK ÇATLATTI

Programın ikinci gününde de yine Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nce hazırlanan Yozgat Desti Kebabı ve pastırmalı madımak yemeği önceki dönemlerde Yozgat Çekerek ilçesinde de görev yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ın katılımları ile geleneğe uygun şekilde Ahlat halkı ve stant ziyaretçilerine ikram edildi.

EL EMEKLERİ AHLATLILAR İLE BULUŞTU

Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin kendi üretimi olan Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık Milli Parkı çam kozalaklarından gelen Lezzeti Şifa Kozalak Şurupları, güvem eriği marmelatı, çam, elma ve alıç sirkelerinin sergilediği stantta en büyük ilgiyi Meyan Köklü Çam Kozalağı Şurubu gördü.

‘KARŞILIĞINI ALDIK’

Kooperatif Başkanı Ruziye Öngel, Başkan Yardımcısı Nurdan Taşarsu, üye Menduha Öngel’in birlikte katılım sağladıkları program sonrası Öngel açıklamalarda bulundu. Öngel,” Uzun ve yorucu bir hazırlık süreci geçirdik. Ancak çalışmalarımızın karşılığını aldık. Ahlat’ta standımızı kurduğumuz ilk andan itibaren yoğun bir ilgi gördük. Şehrimizin lezzetlerini ve kültürünü diğer katılımcılarla paylaştık ve çok ilgi gördü. Biz bu programa katılırken birçok kurumdan destek gördük. Öncelikle bizden desteklerini esirgemeyen Yozgat Valiliği, Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Zafer Türk Mutfağı Zafer Özışık ‘a teşekkürler ediyoruz. Ahlat ziyaretimizde bizi yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimiz 9 Eylül Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, İlhami Dinç hocalarımıza ve Ahlat’ta bizleri misafir eden il protokolüne ayrıca teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

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