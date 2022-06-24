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Yozgat konuşuldu

Kocaeli Yozgatlılar Derneği tarafından Yozgat İl Özel İdaresi ziyaret edildi.

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Yozgat konuşuldu

Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Davut Murat ve yönetim üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Yozgat’ın ve Yozgatlının konuşulduğu ziyaret ile ilgili Genel Sekreter Yılmaz, Dernek Başkanı Murat ve yönetim üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 
»Haber Merkezi

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Yozgat Konuşuldu
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