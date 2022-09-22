Yozgat konuşuldu

Ziyarette Yozgat hakkında konuşularak istişarede bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Esentürk, İl Başkanı Yılmaz’a ve parti yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Yılmaz ise, Esentürk’e misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

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