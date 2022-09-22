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Yozgat konuşuldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz ve parti yönetimi, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk’ü ziyaret etti.

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Yozgat konuşuldu

Ziyarette Yozgat hakkında konuşularak istişarede bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Esentürk, İl Başkanı Yılmaz’a ve parti yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti. 
Yılmaz ise, Esentürk’e misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. 
»Haber Merkezi 
 

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Yozgat Konuşuldu
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