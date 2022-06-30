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Yozgat, Kastamonu'nun yanında

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu iline Yozgat’ta destek verdi.

30 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Yozgat, Kastamonu'nun yanında

27 Haziran tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu iline destek için Vali Ziya Polat’ın talimatı ile Yozgat’tan araçlar yola çıktı. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sel felaketi sonrası ekiplerin destek için Kastamonu’ya hareket ettiği bildirildi. Açıklamada, İl Özel İdaresi, Yozgat Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nden 1 ekskavatör, 2 tekerlekli kazıcı yükleyici kepçe, 3 kamyon, 2 tır, 1 öncü pick-up ve 9 personelin yardım için Kastamonu’ya yola çıktığı ifade edildi. 
»Haber Merkezi

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YozgatKastamonunun Yanında
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