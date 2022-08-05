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Yozgat'ın vitrini olacak

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenleme çalışmalarını Belediye Başkanı Celel Köse yerinde inceledi. 

05 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Yozgat'ın vitrini olacak

Yatırım ve projelerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Celal Köse, Çapanoğlu Büyük Cami Projesinin tamamlandığında adeta şehrin vitrini konumunda olacağını söyledi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Köse, yetkililerden bilgi aldı. Projenin tamamlanması ile Büyük Cami Projesinin Yozgat’ın yeni gözdesi olacağını ifade eden Başkan Köse, “Görselliği, tarihi görüntüsüyle büyük bir artı katacak olan Çapanoğlu Büyük Camii Projesi hemşehrilerimizin yeni cazibe noktası olacaktır. Kentimizin tarihi simgelerinin başında gelen Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi ile caminin etrafında muhteşem bir alan oluşturduk. Hemşehrilerimizin nefes alacağı sosyal ve kültürel alanlarla şehre önemli bir vizyon katacak. Projemizde; 154 Araçlık Kapalı Otopark, Kültür Merkezi, Kent Meydanı, Aşevi, Kermes Alanı, Hocalar Kahvesi ve yeşil alanıyla şehrimize ayrı bir değer katacak. Halkımızın özellikle Büyük Camii çevresinde bulunan hemşerilerimizin vakitlerini geçirebileceği ve şehrimizin nefes alabileceği tarihi dokumuzun ortaya çıkacağı bir eser ortaya çıkacak.”şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Yozgatın Vitrini Olacak
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