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“YOZGAT'IMIZIN ÇOCUĞUYUZ”

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, yerel basın mensuplarıyla ‘Kahvaltı Programı’ araya geldi.

20 Eylül 2022 Salı 02:11
“YOZGAT'IMIZIN ÇOCUĞUYUZ”

Yozgat yerel basın mensupları ile buluşan İyi Parti Başkanı Bünyami Katipoğlu, medya çalışanları ile tanıştı. Katipoğlu, ‘Kahvaltı Programı’ ile gazetecilerden yerel basının sorunları ve işleyişi hakkında bilgi aldı.
“DÖRT KERE KURUCULUĞUM VAR!”
Yozgat Eski İl Başkanı Metin Özışık’tan sonra göreve başlayan Bünyami Katipoğlu, kahvaltı programında siyasi ve mesleki hayatından bahsederek, “Ankara ve Konya’da öğrenci liderliği ve ülkü ocaklarından sorumluydum. Uzun bir dönem üniversite başkanlığı yaptım. Fakülteyi bitirdikten sonra memleketime, köye döndüm. Sonra çiftçilik ile uğraşmaya başladım.” ifadelerine yer verdi. Ardından, siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi Şefaatli Paşaköy Belediye Başkanlığı ile başladığını söyleyen Katipoğlu, “Şefaatli'de MHP İlçe yönetim kurulu üyeliği yaptım. Akabinde MHP'nin Kurucu İlçe başkanlığına atandım. Görevime devam ederken Anayasa referandumu sürecindeki Milliyetçi Hareket Partisi'nin politika değişikliğini benimsemeyip ayrılanlardanım.” dedi.
“YOZGAT’IMIZ İÇİN HİZMET EDECEĞİM”
Konuşmasının sonunda Katipoğlu, “Yozgat’ımızın çocuğuyuz. Bundan sonra eğer ömrümüz olacaksa ki olur inşallah beraber çalışacağız. Yozgat’ımız için hizmet edeceğim. Bu yüzden yerel basın ile tanışmak için kahvaltı programını düzenledik.” açıklamasında bulundu.
»Sema Nur Koçaker
 

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YOZGATIMIZIN ÇOCUĞUYUZ
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