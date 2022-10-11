Yozgat ilk üçte

Türkiye’de şekerpancarı üretimi sıralamasında ilk üçte yer olan Yozgat’ta, bu yıl 1 milyon 750 bin ton rekolte bekleniyor.

Şekerpancarı üretiminde söz sahibi iller arasında yer alan Yozgat’ta, çiftçilerin şekerpancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarafından hasat edilen şekerpancarları, kamyon ve traktörlere yüklenerek Çorum başta olmak üzere Yozgat ve Boğazlıyan Şeker fabrikalarına teslim ediliyor. Türkiye genelinde şekerpancarı üretiminde Konya’dan sonra döneme göre ikinci ya da üçüncü sırada yer alan Yozgat’ta bu yıl 1 milyon 750 bin ton rekolte bekleniyor.

“ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE 2 YA DA 3’ÜNCÜ SIRADAYIZ”

Bu yıl şekerpancarı üretiminde yüksek verim beklediklerini söyleyen Yozgat Pancar Ekicileri Başkanı Kürşat Arslan, “Yozgat’ımızı genel anlamda değerlendirdiğimizde Türkiye’de senelere göre ya 2’nci ya da 3’üncü pancar üreticisiyiz. Şu anda tahmini 1 milyon 750 bin ton Yozgat’ımızın pancar üretimi var. Buradan Çorum Şeker Fabrikasını besliyoruz, Boğazlıyan Şeker Fabrikasının büyük bir kısmını besliyoruz. Son olarak da bizim Sorgun ilçemizde bulunan Yozgat Şeker Fabrikamızı da bizim ekim sahamız olan bu bölgeden besliyoruz. Şu an itibariyle Yozgat’ta 35 bin dönümde pancar ekimimiz var” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ AÇISINDAN İYİ BİR SEZON”

Şekerpancarı alım fiyatlarından çiftçinin memnun olduğunu da belirten Arslan, “Bu sene devletin alım fiyatları bin 400 lira, taahhüt ettiği pancar kotasının tamamlanmasıyla artı 50 lira daha yansıtılıyor. Destek bin 450 liraya çıkıyor. Tabi bu taban fiyatı, bununla kalınmıyor. Şeker oranı dediğimiz poların yüksek olması da desteği artırıyor. Maddi olarak hesaplarsak 185 lira gibi bir oran daha geliyor. Yüz lira nakliye pirimi alıyorlar, küspesi de var derken destek bin 700 lirayı buluyor. Bu sene çiftçilerimiz hem fiyattan memnun hem de rekolteden memnun. Şekerpancarı çiftçilerimiz açısından iyi bir sezon” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİ MEMNUN

Sorgun ilçesinin Çapraz Höyük Köyünde çiftçilik yapan Nevzat Önal ise şekerpancarı sökümlerine başladıklarını söyleyerek, “Bu yıl 15 dönüm alana pancar ektim. 90 tona yakın verim bekliyorum. Verim iyi, kalite iyi ilaçlarımızı verdik. Devletimiz de iyi destek verdi. Şeker oranı ile bu bin 500 lirayı geçer. Üretimden de memnunuz. Çok güzel pancar aldık” ifadelerine yer verdi.

“VERİM DE İYİ FİYATTA İYİ”

Günpınar köyünde bu sene 90 dekar alana şekerpancarı ekimi yaptıklarını belirten Taha Arslan da, “Dönüme 6-7 ton arası verim bekliyoruz. Bu sene verimli bir yıl olacak. Devletimiz alım fiyatını bin 400 lira olarak açıkladı. Artı kota tamamlama pirimi ve polar yüksek gelirse ona desteği var, nakliye desteği var. Bunlarla beraber güzel oldu, fiyattan memnunuz. Verim de iyi fiyatta iyi. Bu sene pancar çiftçisi memnun” diye konuştu. »İHA