‘YOZGAT İÇİN YOLA DEVAM’

Geçtiğimiz hafta sonu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Çamlık Otel’de bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yozgat iş dünyasından çok sayıda temsilcisin ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, göreve geldiği 2018 yılından bugüne Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yozgat ekonomisinin büyümesi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimlerde aday olduğunu açıklayan Çelik, daha güçlü bir ekiple, 4 yıl daha Yozgat’a hizmet etmek için Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına aday olduğunu söyledi ve TSO meclis üyeliğine aday olan ekip arkadaşları ile birlikte basın mensuplarına fotoğraf verdi.

Çalışmaları hakkında gelen misafirlere bilgi veren Çelik, şunları söyledi:

“Bugün ki toplantımızın amacı yeni dönemde seçimlere girecek meclis üyesi arkadaşlarımızın basına, Yozgat’a tanıtılması ve yeni dönemdeki çalışma hedeflerimizi sizlere ve değerli basın mensuplarına bildirmek. Yeni dönemde seçim ekibimizin içinde bulunan meclis üyelerini, gönülden ve çalışma alanında destekleyenlere teşekkür ederiz.

Bizler yaklaşık 4 yıl önce göreve geldiğimizde Yozgat’ın ekonomik alanda sorunları ve problemleri ile alakalı çalışmaya başladık. Önümüze kocaman problemler çıktı. En büyük problem, üretemeyen, ürettiğini dışarıya satamayan ve üretim kültürünün başlamadığı bir ilin sanayisinin ve iş dünyasının STK başkanı olarak göreve geldik. En başta sunumumuzda bahsettiğimiz gibi üyelerimize yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Diğer kurumlar ve bürokratlar, müdürler, siyasiler ile ziyaretler gerçekleştirip, üyelerimizin karşılaştığı zorluklara çözüm bulabilmek için ilin bütün erkleri ile ikili ilişkilerimizi her zaman sıcak tutmaya çalıştık. Bunu yaparken çatışmalar yaşadık. Çünkü biz göreve geldiğimizde 40 gün sonra Türkiye’ de BCH faizlerinin yüzde 50’ye çıktığı döneme geldik. Yaklaşık 4 yıllık görev süremizin 28 ayını Covid ve Pandemi sürecinde geçirdik. Bunlar bahane olmadı ve kriz döneminde olan Türkiye ve dünyanın durumunu üreten bir il olarak avantaja çevirmeye çalıştık. Ne yapılması gerektiğini düşündük ve açıkçası dışardan profesyonel desteklerde aldık. Bu desteklerin neticesinde 25 yıl önce kurulan bir Organize Sanayi Bölgesinde bin 100 kişi çalışırken, şükürler olsun 3 yıl içinde 3 bin 800 çalışana ulaştırdık. Bununla birlikte 17 milyon dolarlık ihracat yaptıran ilin bugün 250 milyon dolar üzerine çıkardık. Bu başarıda Yozgat iş insanın ve özel sektörün başarısıdır. Bu başarıda iktidar, muhalefet, basın mensupları ve herkes bize destek verdi. Şuan bunları bu yolda başarı değil, başlangıç olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“ÜRETMEYEN BİR ŞEHİR ASLA KAZANAMAZ”

Yozgat’ta üretim yapılabileceğini vurgulayan Çelik, “Yozgat, üretim yapılabilir, sanayisi gelişebilir ve ihracat yapılabilir durumda. Bu faaliyetler ile kamuoyunda yapılabilir algısını oluşturduk. Elbette ki yeni dönemde hedeflerimizde var. 2’nci OSB olarak bildiğimiz ama sıralamada 1’inci olarak Yerköy Çanakkale OSB, ikinci olarak Saray bölgesinde OSB şimdi ise Yozgat ve Sorgun arasında yapılan OSB ve Boğazlıyan da yapılan OSB ile sanayi bölge sayımız 4’e çıktı. Mevcut olarak Saray bölgesinde faaliyette bulunan 68 fabrikamıza ek olarak nasip olursa yapım aşamasında olan 12 fabrika ile on bin çalışan hedefimiz var. Ayrıca ihracat rakamı olarak bir milyar dolara çıkarabilmek. Üretmeyen bir şehir asla kazanamaz. Biz, çevre iller ve yurt dışına sattığımız ve satacağımız parayı Yozgat’a getirdiğimizde bu parayı perakende sektöründe kazandığını göreceğiz. Üretme kültürünün çevre illerde meyvelerini verdiğini görmekteyiz. Bugün Yozgat’ta olmadığını ve yanlış hamleler nedeniyle ekonomik olarak geride kaldığımızı gördük. Bütün üyelerimizin destekleri ile bize inanan herkes 3 milyar Türk Lirası üzeri yatarım yaptığımızı gördü. Bu rakamları organize sanayi sayfasından öğrenebilirsiniz. 20-30 yıl içinde göremediği desteği özel sektör gördü. Biz gece gündüz her işimizden feragat ederek sanayicilerimizin yaşadığı bürokratik işlemler, personel ve diğer problemlerinde yanında olduk. Bütün üyelerimizin olduğu gibi sanayici ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“ELEŞTİRİLERE HER ZAMAN AÇIĞIZ”

Eleştiriye hep açık olduklarını belirten Çelik, “Elbette eksik ve hatalarımız oldu. Bizler hep şunu söyledik eleştiriye açığız. Eleştiri her zaman olmalı. Yapılan her eleştiriyi daha ileriye taşımak için not aldık. Aldığımız notları ve eleştiriyi olumlu hale getirebilmek için 4 yıl çalıştık. Niyetimiz rabbim nasip ederse iler ki dönemde daha güçlü bir ekip ile Yozgat’ın saniyesine ve tüccarına hizmet etmek. Bu memleket de doğmuş ve bu memleketin iş dünyasında mücadele etmiş biri olarak. İnşallah bu bayrağı tekrar alıp hizmet etmek için 4 yıl daha iyi yatırımcı ve katkılar ile bu ekiple başaracağımıza inanıyorum. Bugün bu ekip ile burada olmak ve sizlerin bizi desteklemesi büyük bir gurur vermiştir. Hepinizi Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak saygı ile selamlıyorum.” diye konuştu.

Meclis üyesi adaylarından bazılarının isimleri şu şekilde belirlendi: Sinan Çelik, Dr. Murat Başer, Alper Bozkurt, Bekir Şengül, Ercan Kocamaz, Orhan Açıkgöz, İlhan Selvi, Rifat Tarikçi, Hakan Karakoç, Ali Çağrı Çağlar, Mehmet Akyüz, Gülhan Karaca, Ömer Faruk Tokat, Alparslan Akyüz, Murat Güven, Mustafa Babayiğit.

Akdağmadeni ilçesinden meclis üyeleri aday isimlerini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını ifade eden Çelik, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

