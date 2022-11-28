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“Yozgat için aşkla canla başla”

Yozgat Belediyesi öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile Valilik binası karşısında bulunan Menekşe Evleri’nin yerine yapılan Millet Bahçesinin çalışmalarında sona gelindi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
“Yozgat için aşkla canla başla”

MİLLET BAHÇESİ ÇOK YAKIŞACAK!
“Şehrimize hizmet geleceğimize miras bırakıyoruz.” diyen Belediye Başkanı Celal Köse, “Bisiklet Yolu, Yürüyüş Yolu, Halı Sahası, Basketbol Sahası, Tenis Kortu, Millet Kıraathanesi, Büfeleri, Kamelyaları, Dinlenme Alanları ve Yeşil Alanları ile hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyarete gelen misafirlerimizin sosyal yaşam alanı haline gelecek Millet Bahçemizde çalışmaların sonuna geldik. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi. 
»Haber Merkezi

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