“Yozgat için aşkla canla başla”

MİLLET BAHÇESİ ÇOK YAKIŞACAK!

“Şehrimize hizmet geleceğimize miras bırakıyoruz.” diyen Belediye Başkanı Celal Köse, “Bisiklet Yolu, Yürüyüş Yolu, Halı Sahası, Basketbol Sahası, Tenis Kortu, Millet Kıraathanesi, Büfeleri, Kamelyaları, Dinlenme Alanları ve Yeşil Alanları ile hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyarete gelen misafirlerimizin sosyal yaşam alanı haline gelecek Millet Bahçemizde çalışmaların sonuna geldik. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

»Haber Merkezi