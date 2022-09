Yozgat hazır

Yozgat’ta oluşturulan 150 kişilik “Yerel Destek Hizmet Ekipleri” tanıtım toplantısı, Vali Ziya Polat öncülüğünde yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Celal Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, 1999 depremini yaşan bir ailenin çocuğu olarak AFAD başkanlığı koordinesinde afetlere müdahalenin ne kadar hızlı yapıldığına dikkat çekti.

‘MİLLETİMİZİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR’

Türkiye’de hatta dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen afetlere yapılan müdahaleler ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğünün gösterildiğinin altını çizen Polat, “Tüm dünyaya açıldığımız gibi ülkemizde olan afetlere de en hızlı müdahalenin nasıl olduğunu son yıllarda hep beraber görüyoruz. Devletimizin gücünü, milletimizin gücünü yansıtıyor. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Şükürler olsun devletimiz tüm kurumlarıyla afet anına hazır olmak için çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Son yıllarda yaşadığımız afetlerde devletimizin müdahalesini hep beraber seyrediyoruz. Afetin olduğu yer ve çevresindeki illerin ve ülkemizin geneline yayılan afet koordinasyonun AFAD başkanlığı tarafından yönetiliyor. Yiğitler şehri Yozgat'ımızdan da, belediyemizden de birçok aracın personelinin geçtiğimiz yıllarda yangına, Kastamonu da meydana gelen sellere yardım ekipleri gönderdiğimizi biliyoruz. Geçen hafta da yaşanan Pakistan'da ki sel afetinden dolayı meydana gelen hasarın karşılanması için de devletimiz gerekli yardımı gönderiyor. Göndermeye de devam ediyor. Yozgat'ta da inşallah bu hafta kolilerimiz hazırlanıyor. En yakın zamanda Pakistanlı kardeşlerimize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kardeşliği gereği olarak paketlerimizi göndermiş olacağız.” dedi. »3'te

‘EKİPLERİMİZ HAZIR VAZİYETTE BEKLİYOR’

Sivil Toplum Kuruluşu ile çalışmaların yapıldığını belirten Polat, “İhtiyaç olduğunda değerli belediye başkanlarımız zaten her zaman destek veriyorlar. Yine ihtiyaç olduğunda destek olacaklarını biliyoruz. Yerel destek ekiplerimiz AFAD başkanlığımızca illerde teşkilatlanmasını yaptı. İl müdürlüklerimiz var. Belediyelerimizin ekipleri var. Resmi ekiplerimiz var. Ancak yerel destek ekiplerinin kurulması ile ilgili İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları vardı. Bu tabi şuan tüm illerde yapılmıyor. Sayın bakanımızın Yozgat'a da kuralım talimatı ile AFAD başkanımızın da destekleriyle Yozgat 21’inci ilimiz olarak destek ekibimiz kuruldu. Bu ekiplerimiz de afetlerde ilk müdahale edecek ekiplerimizden. Ekiplerimiz gerektiğinde ihtiyaç duyduğumuzda müdahale edecek arkadaşlarımızdan oluşuyor. AFAD başkanlığımızın, ekiplerimizin çok iyi olduğunu biliyoruz. Ama gönüllülük esasıyla AFAD gönüllerinden de böyle ekiplerin olması gerekiyor. Bunu belediye başkanlarımıza söylediğimizde ‘Tabi ki, hemen’ dediler. Şu an üzerlerine giydikleri elbiseleri sağ olsunlar belediyelerimiz ve özel idaremiz de karşıladı. Ekiplerimiz hazır vaziyette bekliyor.” diye konuştu.

‘AFETLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’

Acil dunum ve afetlerde "Nerede bu devlet" anlayışından "Allah devletimize zeval vermesin" anlayışına geçildiğini söyleyen Polat, “Hem ülkemize hem dünyaya Allah afet vermesin. Ancak verdiğinde de bu cümleyi ben çok duyduğum için 99 depreminde ‘Nerede bu devlet’ cümlesini, Allah'a şükür duymuyoruz yıllardır. ‘Rabbim devletimize zeval vermesin’ cümlesini duyuyoruz. Bakanlarımızın olaya müdahalesi, başkanlığın, kurumlarımızın, belediyelerin hepsinin koordineli bir şekilde afete müdahalesi ile milletimizin duasını almaya başladık. Sizlerin sayesinde, arkadaşlarımın sayesinde, belediyelerimizin sayesinde, AFAD başkanlığımızın, kurum ve kuruluşlarının sayesinde. Afetlere hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLET’

Bu yılın tatbikat yılı olduğuna değinen Polat, “Geçtiğimiz aylarda il merkezinin tatbikatını yaptık. Biraz önce eğitim yapacağız diyoruz. Eğitim yapacağız ama habersiz tatbikat yapacağız. Biz hazır vaziyette olduğumuzu önce kendimiz bileceğiz sonra milletimiz bilecek. Afet olduğunda da tüm kurumlarımız olay anında hemen zaten afet bölgesine beraber gidiyoruz. Belediye başkanlarımız biz de kaymakam arkadaşlarımız hemen afet yerine gidip milletimizle bir arada olduğumuzu gösteriyoruz. Olayı yerinde müdahale etmek gerektiğini biliyoruz. İnşallah Rabbim afet vermez ama afet verdiğinde de yiğitler şehri Yozgat'ın yiğit evlatlarının afetlere en kısa sürede müdahale edeceğini biliyoruz. Etmesi için de gerekli hazırlıkları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Kaymakam arkadaşlarımızdan da, belediye başkanlarımızdan da şunu rica ediyoruz. Tatbikatlara yakın hükümet konaklarında, belediyelerimizde, mahallelerimizde yangın tatbikatı, deprem tatbikatı, sel tatbikatı yapılmalı. Tatbikatlarla arkadaşlarımızı ve milletimizi de hazır tutmamız gerekiyor. Eğitim faaliyetleri devam ediyor ve edecek. Bu arkadaşlarımız da bizim artık hem destek grubumuz hem gönüllümüz. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Tekrar Rabbimizden niyaz ediyoruz. Afet vermesin ama Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Şu an her türlü olayı, her türlü afete en kısa sürede müdahale edebilecek güçte. Destek gruplarımıza destek olan değerli belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu sadece il merkezinde değil topyekûn Yozgat'ın bir arada olması gerektiği bir destek grubu ekibi. Milletimiz afet yaşarken devletini, kurumlarını yanında görmek istiyor. Biz her daim yanında olduk, olmaya devam edeceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

YOZGAT 21’İNCİ PİLOT İL

İl ve ilçelerde 150 kişilik yerel destek hizmet ekibinin kurulduğunu söyleyen AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş ise, “Ülkemizin, afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak amacıyla ‘Yerel Destek Ekipleri’ kurulması hedeflenmiştir. 81 ilde toplam 25 bin kişiye ulaşması planlanan ekiplerin ilki 144 kişi ile Düzce’de kurulmuştur. İlimiz söz konusu projeye 21’inci Pilot İl olarak dahil Sayın Valimiz Ziya Polat’ın girişimleriyle dahil olmuştur. Afet ve Acil Durum hallerinde etkin bir müdahale ve hızlı bir iyileştirme yapılabilmesi için İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden ve Destek Afad Gönüllülerinden oluşan 150 kişilik ‘Yerel Destek Ekibi’ oluşturulmuştur. 150 kişilik Yerel Destek Ekibinin, 123 kişisi İl ve İlçe Belediye personelinden, 20 kişisi İl Özel İdare personelinden, 7 kişisi ise Afad Gönüllülerinden oluşmaktadır. Yerel Destek Ekibine Afet Farkındalık Eğitimi, Değerler Eğitimi, Afet Çadırı Kurulumu eğitimleri, Müdürlüğümüz eğitmenleri tarafından, Ocak-Mart aylarında verilerek tamamlanmıştır. Yerel Destek Ekibinin kıyafet ve kişisel koruyucu malzemeleri bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlarca temin edilmiştir. Afet sonrası kamusal alanlarda saha düzenleme ve destek çalışmaları, afetzedelerin eşyalarının taşınması, çadır ve konteynerlerin kurulması ve kaldırılması, yardımların depolanması ve dağıtılması ve benzeri gibi görevleri yerine getirecek olan Yerel Destek Ekipleri, yerel kapasiteyi arttırmak, mevcut birimlere destek olmak ve insan kaynağının verimli değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.” dedi.

Programın sonunda protokol üyeleri, yeni oluşturulan ekip ile toplu fotoğraf çektirdi.

»İHA – Muhammed Üstüntaş