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Yozgat gündemde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımaya devam ediyor.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:28
Yozgat gündemde

Yozgat'ın acil sorunlarına duyarlı olunması çağrısında bulunan Milletvekili Keven, “Yozgat İl Özel İdaresine daha önce ilettiğim üzere Şefaatli Paşaköy'de kanalizasyon altyapısı bugüne kadar yapılmadı. Çayıralan Evciler köyünde ise yollar ilkbaharda kilitli parke yapılacaktı, söz verilmişti ancak bir gelişme yok. Hem Paşaköy hem de Evciler belediyeyken köy yaptığınız büyük yerleşim yerlerindendir. Bugün 600-700 nüfusu olan bu köylerde altyapı eksiğinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Paşaköy'de Yozgat Atatürk Bağlantı Yolu 8 kilometre olup pancar mevsiminde çok yoğun kullanılan bu yolun da asfaltlanması gerekiyor. Sıvaları dökülen Paşaköy İlkokulu ise acil tadilat ve onarım bekliyor. Yine, Paşaköy Sağlık Merkezi beldeyken yapılmış bir bina olup bugün bir millî servet ne yazık ki atıl durumdadır; burasının da yeniden hizmete açılması talep ediliyor. Buradan Sağlık Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sesleniyorum; Yozgat'ın acil sorunlarına lütfen duyarlı olun” dedi. Haber Merkezi

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Yozgat Gündemde
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