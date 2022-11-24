Yozgat emniyette

Operasyon sonucu Yozgat’ta ikamet eden şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alının bilgiye göre, “DEAŞ Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellemesine yönelik daha önce DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyet göstermiş ve ilimizde ikamet ettiği tespit edilen şahıslara yönelik Yozgat CBS koordinesinde 21 Kasım 2022 günü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekât destekli operasyon yapılmış ve gözaltına alınan (7) şahıs 23 Kasım 2022 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak, her türlü suçla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” bilgileri verildi.

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