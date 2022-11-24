Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.854,16
ALTIN
1.051,07
DOLAR
18,61
STERLİN
22,54
EURO
19,45

Yozgat emniyette

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellemesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Yozgat emniyette

Operasyon sonucu Yozgat’ta ikamet eden şüpheliler gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğünden alının bilgiye göre, “DEAŞ Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellemesine yönelik daha önce DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyet göstermiş ve ilimizde ikamet ettiği tespit edilen şahıslara yönelik Yozgat CBS koordinesinde 21 Kasım 2022 günü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekât destekli operasyon yapılmış ve gözaltına alınan (7) şahıs 23 Kasım 2022 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak, her türlü suçla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” bilgileri verildi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Emniyette
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 ilçede ekildi
7 ilçede ekildi
Çat kapı ziyaret
Çat kapı ziyaret
Dilek ve taleplerini dinledi
Dilek ve taleplerini dinledi
Konfederasyona katıldı
Konfederasyona katıldı
2023 bütçesi 340 milyon
2023 bütçesi 340 milyon
“Bıçak kemiği de geçti”
“Bıçak kemiği de geçti”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim