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Yozgat çok sıkıntılı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, meclisin tatile girmesi ile birlikte memleketi Yozgat’a gelerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 02:12
Yozgat çok sıkıntılı

Meclisin tatile girmesi ile birlikte ilk işinin memleketine gelmek olduğunu bildiren Milletvekili Keven, “İlçe ilçe köy köy dolaşarak vatandaşlarımın düşüncelerini paylaşmak için ziyaretlerimizi sürdürüyorum. Zaman zaman yurttaşlarımızın düğünlerine katılıyoruz. Katıldığım düğünlerde vatandaşlarımı ile görüşüyorum. Ama gördüğüm tablo şu ki Yozgat çok perişan bir il. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok perişan bir il. Bu durum gerçekten bizleri üzüyor. Ben milletvekili olduktan sonra bir çok ile görevli olarak gittim. Özelliklede Orta Anadolu da ki illeri gezme fırsatım daha fazla oldu. Gittiğim her ilde kendi ilimi kıyaslıyorum. Bir çok konuda fark görüyorum. Yozgat gerçekten çok ihmal edilmiş. Yozgat en kötü ihtimalle son 30 yıldır ciddi şekilde Türkiye’de, mecliste ve devlette bürokrasi anlamında temsil edilen bir il. Mecliste bakanlarımız, hükümet sözcüleri, meclis başkanları oldu çok ciddi insanlar bir yerlerde oldular. Yani niye böyle oldu o insanlar neden Yozgat’ bakmadılar. Bana göre niye bakmadılar o insanlar şu şekilde düşündü, ‘Biz Yozgat’a Yozgatlıya hizmet edelim etmeyelim biz oyumuzu alıyoruz’ dediler. Son 20 yılda AKP yüzde 67’lerde yüzde 54’lere düştü ama sonuçta yüzde 54 gibi bir oy alıyor. Gelinen nokta işsizlik arttı emekliler perişan gençler iş arıyor evde tencere kaynamıyor bunlar yaşanan sıkıntılar” dedi.
“YAPACAK TEK BİR ŞEY VAR”
Yozgatlı artık çantalarında ki oy deposu olmadığını belirten Keven, “Yapacak tek bir şey var Yozgatlı kendisini seçmen olarak hiçbir siyasi partiye kendisini keklik olarak göstermemesi lazım. Şöyle ki bir iktidara oy verdiğinde başarılıysa tekrar oy ver. Ben alan çalışmaları yaptığımda insanlara ‘senin 20 yılda geldiğin noktada sofran toprağın büyüyüp zenginleştiyse AKP’ye oy vereceksin ama sofran toprağın küçüldüyse AKP’ye oy vermeyeceksin’ diye söylüyorum. Haklı buluyorlar ama sıkıntı maalesef çok büyük” ifadelerini kullandı.
“SİYASETİ HİZMET İÇİN YAPIYORUM”
Siyaseti hiçbir zaman kendi siyasi çizgisi doğrultusunda yapmadığının altını çizen Keven, “ Yapılan her hizmete ben teşekkür ettim. Olmayanlarla ilgilide iktidarı uyardım uyarmaya da devam ediyorum. Gelinene nokta iyi değil. İnsanların siyasi kimliği beni bağlamıyor. Benim için sadece hizmet esası var. Benim siyasi anlayışım hizmet esaslı bir siyaset bunu da yapmaya devam edeceğim. Özellikle Yozgat’ın sorunlarını mecliste paylaşmaya devam ediyorum etmeye de devam edeceğim” şeklinde konuştu. 
»Muhammed Üstüntaş

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Yozgat çok Sıkıntılı
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