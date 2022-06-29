Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
kapalı
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.490,24
ALTIN
972,30
DOLAR
16,64
STERLİN
20,33
EURO
17,54

Yöresel ürünler sergilendi

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri Nurdan Taşarsu ve Ruziye Öngel, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile Ahlat Belediyesince 1071 Millet Bahçesinde düzenlenen "Kültür Etkileşimi" programına katıldı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Yöresel ürünler sergilendi

Yozgat’a ait yöresel ürünlerin sergilendiği programda Yozgat'ın tescilli yemeği Desti Kebabı pişirerek ilk desti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’e takdim edildi. Konuyla ilgili İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Ruziye Öngel tarafından yapılan açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile Ahlat Belediyesince 1071 Millet Bahçesinde düzenlenen ‘Kültür Etkileşimi’ programına Yozgat'ı temsilen katıldık. Yozgat'ın yöresel ürünlerini ve kültürünü sergilediğimiz standımızda Yozgat'ın incisi Desti Kebabını pişirerek ilk destiyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz beyefendiye geleneklerimize uygun şekilde Yozgat için vaat alarak kırdırdık. Yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Yöresel ürünler Sergilendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Mor şölen’
‘Mor şölen’
Çalışmaları inceledi
Çalışmaları inceledi
Kaymakamlık vatandaşları uyardı
Kaymakamlık vatandaşları uyardı
Köse’ye veda ziyareti
Köse’ye veda ziyareti
Bıçaklı kavgada bir ölü
Bıçaklı kavgada bir ölü
Ölüm tehlikesi
Ölüm tehlikesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim