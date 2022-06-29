Yöresel ürünler sergilendi

Yozgat’a ait yöresel ürünlerin sergilendiği programda Yozgat'ın tescilli yemeği Desti Kebabı pişirerek ilk desti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’e takdim edildi. Konuyla ilgili İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Ruziye Öngel tarafından yapılan açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile Ahlat Belediyesince 1071 Millet Bahçesinde düzenlenen ‘Kültür Etkileşimi’ programına Yozgat'ı temsilen katıldık. Yozgat'ın yöresel ürünlerini ve kültürünü sergilediğimiz standımızda Yozgat'ın incisi Desti Kebabını pişirerek ilk destiyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz beyefendiye geleneklerimize uygun şekilde Yozgat için vaat alarak kırdırdık. Yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi