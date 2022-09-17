Yönetmelik yayınlandı

1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlanan ‘Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle üniversitelerde çalışan asistan hekimlerinde kapsama alındığını belirten Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından ‘Beyaz Reform’ diye reklamı yapılan ek ödeme yönetmeliği bazı meslek gruplarını kapsam dışı bırakarak tepkilere neden olmuştu. Sendika olarak, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliğindeki adaletsizliğin giderilmesi için ciddi mücadele verdik. Üniversite hastanelerinde çalışanların bu yönetmelikten yararlanamamasını eleştirerek gerek Basın açıklamalarımız ve gerekse birebir yaptığımız görüşmelerle YÖK’ün ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaparak haksızlığın önlenmesini talep ettik. Ayrıca 16.08.2022 tarih ve 153 sayılı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair talebimizin YÖK tarafından dikkate alınması bizi memnun etmiştir. Fakat yönetmeliği incelediğimiz zaman akademik unvanlı görevlilerin gelire katkısı olduğu gerekçesiyle taban ödeme katsayısı yüksek tutulurken, akademik unvanı olmamakla birlikte gelire katkısı olan tabip ve diş tabiplerinin katsayılarının düşük olduğu görülmüştür. Bunların da katsayıları yükseltilmelidir. Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Veteriner Hekim ve Kimyager kadrosunun ‘Diğer Lisansiyerler’ grubunda gelire katkısı yokmuş gibi değerlendirilmesi vahimdir. Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının beklentilerinin karşılanmadığını görüyoruz. Keza düşük gelire sahip Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışanların taban ek ödeme katsayılarının çok düşük tutulması yine vicdanlarımızı yaralamıştır. Esas itibariyle Hüsran ve hayal kırıklığı yaşatan bir yönetmelik değişikliği değerlendirmemiz şudur ki kalemi kim elinde tutuyorsa kendine yazıyor! Sağlık sistemi ‘hep bana’ ile gelişmez ve sürdürülemez. Alt kadrolarda görev yapanların da emeğinin olduğu görülmeli ve adalet duygusundan şaşmadan adil bir sistem getirilmelidir.” »Haber Merkezi