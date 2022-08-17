“Yönetmeliğinde düzenleme bekliyor”

Yönetmelik ile sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesi şeklinde ödeme sisteminin getirildiğine dikkat çeken Taşkın, ne yazık ki YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanların taban ödemesinden yararlanamamasının kabul edilemez bir eşitsizlik olduğuna vurgu yaptı.

Taşkın, bu haksızlığın giderilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde olduğu gibi bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Necip Taşkın, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Bugüne kadar yayımlanan Ek Ödeme Yönetmelikleri hep tartışmalara yol açmış, ancak Sağlık Bakanlığı bu tartışmaları, önerileri ve beklentileri dikkate almamıştır. Son olarak yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği yine adaletsizliğe, eşitsizliğe ve tartışmalara neden olmuş, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozarak adeta psikolojik bir yıkıma neden olmuştur. Çünkü yönetmeliğin düzenlenmesinde çalışma yapanların sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu, sağlık çalışanlarının da bu bütünün birer kolu olduğunu göz ardı ederek, sağlık çalışanlarını memnun etmeyen bir düzenlemeye imza atmışlardır. 2020 yılından itibaren gece gündüz pandemiyle yoğun ve yorucu bir şekilde emek harcayarak çalışan, her türlü riske ve çalışma ortamının olumsuzluklarına rağmen görevini özeriyle yürüten sağlık çalışanları yine hüsrana uğradı, yine beklentileri karşılanmadı. Yardımcı Hizmetli Sınıfında çalışanlar ile Şoför kadrosunda çalışanlarda bu ek ödemeden yararlanamadı. Bunlar da hizmet veriyorlar, iş riskleri var; bunlara yapılan haksızlığı, adaletsizliği hoş görmemiz mümkün değildir. Hem hizmetli hem de şoför kadrosunda çalışanların ek ödemeden yararlanabilmeleri için tavan ücretlerinin yükseltilmesi gerekiyor. Ayrıca yayımlanan yönetmelik ile YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanların ek ödeme konusunda bazı haklardan yararlanamadıkları görülmektedir. Bu mahrumiyetin giderilmesi ise ancak YÖK’ün; “Yükseköğretim kurumlarında döner Sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak Usul ve esaslara ilişkin yönetmelik” de değişiklik yapılmasına bağlıdır. Bu gerekçelerle YÖK, üniversite hastanelerinde çalışanların maddi yönden mağdur edilmelerini önlemek amacıyla yönetmelikte değişiklik yapılması için çalışma başlatmalıdır. Üniversite hastanelerinde çalışanların beklentileri ve talepleri bu yöndedir. Biz de sendika olarak bu konunun takipçisi olacağız.” »Haber Merkezi