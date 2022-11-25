Yöneticileri bilgilendirdi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün çalışma takvimi çerçevesinde STK ziyaretlerini sürdüren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Çekerek ilçesinde faaliyet gösteren dernek yöneticilerine yönelik olarak sivil toplum bilinci, kurumsal kimlik ve birlikte iş yapma gibi birçok önemli hususlarda bilgilerini paylaşıyor.

Dernek yöneticilerine rehberlik etmek, kamu ve STK işbirliğini geliştirip güçlendirmek ve yaşanan mevzuatsal sorun ve önerileri tespit etmek amacıyla sürdürülen program kapsamında kısa adı ÇİMDER olan Çekerek İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği yöneticileriyle bir araya gelen İl Müdürü Yurtlu, derneklerin kişi topluluğu olduğunu vurgulayarak, “Elbirliği, gönül birliği içerisinde birlikte iş yapma, kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunma, karar mekanizmalarında yer alma ve katılımcı ve temsili demokrasi” konuları üzerinde durdu.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, karaparanın aklanmasının önlenmesi ile terörizme finansmanın önlenmesi konularında da değinerek, en azından, gerek faaliyetlerde gerekse banka hesap işleri gibi mali konularda birden fazla kişinin yetkilendirilerek, suiistimalin önlenmesi ve olası yanlışlıklara mahal verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ÇİMDER yönetim kurulu başkan yardımcısı Recep Kızıltaş, yönetim kurulu ve üyeleri adına İl Müdürü Hakkı Yurtlu’ya ziyaretinden ve paylaşımlarından dolayı şükranlarını sundu. »Haber Merkezi