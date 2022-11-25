Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.858,21
ALTIN
1.053,52
DOLAR
18,62
STERLİN
22,62
EURO
19,44

Yöneticileri bilgilendirdi

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Çekerek İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği yöneticileriyle bir araya geldi.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
Yöneticileri bilgilendirdi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün çalışma takvimi çerçevesinde STK ziyaretlerini sürdüren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Çekerek ilçesinde faaliyet gösteren dernek yöneticilerine yönelik olarak sivil toplum bilinci, kurumsal kimlik ve birlikte iş yapma gibi birçok önemli hususlarda bilgilerini paylaşıyor.
Dernek yöneticilerine rehberlik etmek, kamu ve STK işbirliğini geliştirip güçlendirmek ve yaşanan mevzuatsal sorun ve önerileri tespit etmek amacıyla sürdürülen program kapsamında kısa adı ÇİMDER olan Çekerek İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği yöneticileriyle bir araya gelen İl Müdürü Yurtlu, derneklerin kişi topluluğu olduğunu vurgulayarak, “Elbirliği, gönül birliği içerisinde birlikte iş yapma, kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunma, karar mekanizmalarında yer alma ve katılımcı ve temsili demokrasi”  konuları üzerinde durdu.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, karaparanın aklanmasının önlenmesi ile terörizme finansmanın önlenmesi konularında da değinerek, en azından, gerek faaliyetlerde gerekse banka hesap işleri gibi mali konularda birden fazla kişinin yetkilendirilerek, suiistimalin önlenmesi ve olası yanlışlıklara mahal verilmemesi gerektiğini vurguladı.
ÇİMDER yönetim kurulu başkan yardımcısı Recep Kızıltaş, yönetim kurulu ve üyeleri adına İl Müdürü Hakkı Yurtlu’ya ziyaretinden ve paylaşımlarından dolayı şükranlarını sundu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yöneticileri Bilgilendirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanlık tarihinin ölümsüz mesleği
İnsanlık tarihinin ölümsüz mesleği
Şiddete karşı mücadele
Şiddete karşı mücadele
Yardım eli uzatıldı
Yardım eli uzatıldı
Gelin damadı dolandırdı
Gelin damadı dolandırdı
Şüpheliler yakalandı
Şüpheliler yakalandı
Yozgatlı firma dünya pazarında
Yozgatlı firma dünya pazarında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim