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Yöneticilerden ziyaret

Yozgat Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, Eğitim Bir-Sen Üniversite Temsilcisi Öğretim Görevli Hasan Can, Eğitim Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı Ömer Yağmur, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ı makamında ziyaret etti.

08 Kasım 2022 Salı 02:11
Yöneticilerden ziyaret

Ziyarette üniversite çalışanları ile ilgili talepler,  kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması ile ilgili görüş alıverişinde bulunuldu. 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ sendika yetkililerince iletilen personelin talepleri ve beklentilerinin dikkate alınacağını ve şartlara göre taleplerin değerlendirileceğini belirtti. 
»Haber Merkezi 
 

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Yöneticilerden Ziyaret
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