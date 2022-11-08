Yöneticilerden ziyaret

Ziyarette üniversite çalışanları ile ilgili talepler, kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması ile ilgili görüş alıverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ sendika yetkililerince iletilen personelin talepleri ve beklentilerinin dikkate alınacağını ve şartlara göre taleplerin değerlendirileceğini belirtti.

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