“Yöneticiler neden değiştiriliyor?”

Genel Müdür ve 20’ye yakın daire başkanlarının görevden alındığına dikkat çeken Taşkın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle birlikte Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde üst yöneticilerin değiştirilmesinin şaşkınlıkla karşılandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığında 20 daire başkanının aynı anda görevden alındığına dair bilgiler geldiğini belirten Taşkın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıklarının önemli birimler olduğunu, bu başkanlıklarda görev yapan üst seviye yöneticilerinin görevden el çektirildiğini, insan kaynaklarının iyi yönetilmesi açısından bu değişikliklerin olumsuz yansımalarının olacağı endişesini taşıdıklarını söyledi.

Özellikle Yönetim Hizmetleri ve Halk Sağlığı gibi önemli genel müdürlük birimlerinde bulunan başta genel müdürler olmak üzere daire başkanlarının kolay yetişmediğine dikkat çeken Taşkın, yetişmiş insanların görevden el çektirilmesinin sağlık sistemine zarar verebileceğine vurgu yaparak, bu olumsuz havanın sağlık teşkilatlarında çalışanlar üzerinde olumsuz etkilerinin olmasından herkesin endişe ettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığında ve bazı İl Sağlık Müdürlüklerinde üst düzey yeni değişiklikler beklendiğini de sözlerine ekleyen Taşkın, görevden alınanlar arasında bilgisi ve mesleki tecrübesi sabit olan liyakatli yöneticiler bulunmasının sağlık teşkilatlarında endişeyi artırdığını belirterek, sağlık teşkilatlarında işin temelinden başlayarak yükselen isimlerin görevden el çektirilmelerinin sağlık sistemine zarar verebileceğini söyledi. »Haber Merkezi