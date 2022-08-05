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Yolunuz açık olsun

Kadışehri ilçesinde görev yapan öğretmenler tayinlerinin çıkması nedeni ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti. 

05 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Yolunuz açık olsun

Şehit Doğan Özpolat Çopal öğretmenlerinden Sabri Baylav ve Ensar Tama tayinleri çıkması nedeni ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’a veda ziyaretinde bulundular. Aksoy, “Birlikte çalıştığımız günlerin değerlendirmesini yapma imkanı da bulduk. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz değerli meslektaşlarımıza nazik ziyaretleri için ve ilçemize sunmuş olduğu hizmetler için çok teşekkür ederim. Yeni görev yerlerinde üstün başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun kıymetli meslektaşlarım” dedi. 
»Haber Merkezi

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